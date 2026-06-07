福島vs琉球 スタメン発表
[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-34位決定戦)第2戦](とうスタ)
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 安西駿
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
MF 10 針谷岳晃
MF 20 泉彩稀
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 岡田優希
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
控え
GK 21 梅田陸空
DF 27 船橋勇真
MF 5 M. Bai Kamara
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
※14:00開始
主審:大穂祐太
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 31 安西駿
DF 5 當麻颯
DF 17 藤谷匠
DF 19 藤田仁朗
DF 23 安在達弥
MF 10 針谷岳晃
MF 20 泉彩稀
MF 30 狩野海晟
FW 7 芦部晃生
FW 9 清水一雅
FW 11 三浦知良
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 27 野末学
MF 8 岡田優希
MF 14 中村翼
MF 26 田中慶汰
MF 32 永長鷹虎
MF 96 吉田陣平
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 22 神谷凱士
MF 10 富所悠
MF 13 岩本翔
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
控え
GK 21 梅田陸空
DF 27 船橋勇真
MF 5 M. Bai Kamara
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮