[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-34位決定戦)第2戦](とうスタ)

※14:00開始

主審:大穂祐太

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 31 安西駿

DF 5 當麻颯

DF 17 藤谷匠

DF 19 藤田仁朗

DF 23 安在達弥

MF 10 針谷岳晃

MF 20 泉彩稀

MF 30 狩野海晟

FW 7 芦部晃生

FW 9 清水一雅

FW 11 三浦知良

控え

GK 22 吉丸絢梓

DF 27 野末学

MF 6 上畑佑平士

MF 8 岡田優希

MF 14 中村翼

MF 26 田中慶汰

MF 32 永長鷹虎

MF 96 吉田陣平

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 22 神谷凱士

MF 10 富所悠

MF 13 岩本翔

MF 15 荒木遼太

MF 16 井堀二昭

MF 17 加藤悠馬

MF 46 池田廉

FW 9 浅川隼人

控え

GK 21 梅田陸空

DF 27 船橋勇真

MF 5 M. Bai Kamara

MF 7 茂木駿佑

MF 11 石浦大雅

FW 18 上野瑶介

FW 26 カル・ジェニングス

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮