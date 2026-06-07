開催：2026.6.7

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 1 - 7 [ブリュワーズ]

MLBの試合が7日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はザカリー・アグノズ、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。

1回表、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 COL 0-1 MIL

2回表、9番 デービッド・ハミルトン 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 COL 0-2 MIL

5回裏、8番 カイル・キャロス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-2 MIL

7回表、4番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-3 MIL、7番 サル・フリリック 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラー 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 COL 1-5 MIL

8回表、3番 ブライス・チュラング 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-6 MIL、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-7 MIL

試合は1対7でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はロッキーズのザカリー・アグノズで、ここまで0勝1敗2S。

ここまでロッキーズは24勝41敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方ブリュワーズは39勝23敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 13:44:24 更新