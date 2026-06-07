2026年6月7日（日） MLB ロッキーズ vs ブリュワーズ 試合結果
開催：2026.6.7
会場：クアーズ・フィールド
結果：[ロッキーズ] 1 - 7 [ブリュワーズ]
MLBの試合が7日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。
ロッキーズの先発投手はザカリー・アグノズ、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。
1回表、3番 ブライス・チュラング 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 COL 0-1 MIL
2回表、9番 デービッド・ハミルトン 初球を打ってセンターへのホームランでブリュワーズ得点 COL 0-2 MIL
5回裏、8番 カイル・キャロス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 1-2 MIL
7回表、4番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-3 MIL、7番 サル・フリリック 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラー 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 COL 1-5 MIL
8回表、3番 ブライス・チュラング 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-6 MIL、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでブリュワーズ得点 COL 1-7 MIL
試合は1対7でブリュワーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はロッキーズのザカリー・アグノズで、ここまで0勝1敗2S。
ここまでロッキーズは24勝41敗で18.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方ブリュワーズは39勝23敗で（ナ・リーグ）中地区1位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-07 13:44:24 更新