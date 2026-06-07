第1子妊娠中の元モー娘。新垣里沙、赤ちゃんの性別を発表 “ジェンダーリビールケーキ”で夫にサプライズ
5月1日に第1子妊娠を発表した元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（37）が、7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。赤ちゃんの性別が判明したことを発表し、“ジェンダーリビールケーキ”で夫でカメラマンのヤスタケこと山口安威氏にサプライズで発表する様子を報告した。
【動画】“ジェンダーリビールケーキ”で赤ちゃんの性別を発表した新垣里沙
動画では、新垣が実母と2人でケーキを作ったことを報告。ヤスタケは発表を受ける前の心境として、（性別は）「本当に正直どっちでも良いです。どっちでも嬉しいです。元気でさえいてくれれば。よく言いますけど、初めてその気持ちがわかりますね」「女の子だったらりさちゃんとお友だちでいられるような、一緒に仲良くしてくれるような子になってくれたら良いなって思いますし、男の子だったらりさちゃんを守ってくれるようなそんな男の子になってほしいなと思ったりはしていますけれども」と明かした。
実際にケーキで発表する場面では、新垣の実父も同席。性別は“男の子”であると発表された。
コメント欄では「自分の事ではなく、奥さんの事を1番に考えているヤスタケさんのコメントが素敵です 本当に愛されてますね」「本当にいい旦那さん」「これをお子さんが大きくなって見た時、嬉しいでしょうね」「たけ氏のりさちゃん愛が溢れている動画だった」「ヤスタケさんの言葉が温かくて、涙が出そうになりました」「元気に産まれてきますように」「ホントこういう動画を観ると幸せな気持ちになります」などの声が寄せられている。
新垣は1988年10月20日生まれ、神奈川県出身。モーニング娘。の元メンバー。第5期生。ガキさんの愛称で親しまれ、7代目リーダーを務めた。12年5月、卒業。16年7月、俳優の小谷嘉一と結婚。18年1月、離婚。22年6月にヤスタケとの再婚を報告した。
【動画】“ジェンダーリビールケーキ”で赤ちゃんの性別を発表した新垣里沙
動画では、新垣が実母と2人でケーキを作ったことを報告。ヤスタケは発表を受ける前の心境として、（性別は）「本当に正直どっちでも良いです。どっちでも嬉しいです。元気でさえいてくれれば。よく言いますけど、初めてその気持ちがわかりますね」「女の子だったらりさちゃんとお友だちでいられるような、一緒に仲良くしてくれるような子になってくれたら良いなって思いますし、男の子だったらりさちゃんを守ってくれるようなそんな男の子になってほしいなと思ったりはしていますけれども」と明かした。
コメント欄では「自分の事ではなく、奥さんの事を1番に考えているヤスタケさんのコメントが素敵です 本当に愛されてますね」「本当にいい旦那さん」「これをお子さんが大きくなって見た時、嬉しいでしょうね」「たけ氏のりさちゃん愛が溢れている動画だった」「ヤスタケさんの言葉が温かくて、涙が出そうになりました」「元気に産まれてきますように」「ホントこういう動画を観ると幸せな気持ちになります」などの声が寄せられている。
新垣は1988年10月20日生まれ、神奈川県出身。モーニング娘。の元メンバー。第5期生。ガキさんの愛称で親しまれ、7代目リーダーを務めた。12年5月、卒業。16年7月、俳優の小谷嘉一と結婚。18年1月、離婚。22年6月にヤスタケとの再婚を報告した。