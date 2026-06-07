スポーツ施設など自治体の公共施設に企業名などがつけられるネーミングライツ（命名権）。

最近は大型施設にとどまらず、小規模な施設や道路や歩道橋など身近なインフラ（社会基盤）にも愛称を冠する例が広がっている。どんなメリットがあるのか探った。（及川昭夫）

埼玉県戸田市のＪＲ北戸田駅から５分ほど歩くと市道脇に標識が現れた。約８００メートルほどの道路の正式名称は「市道第５００３号線」だが、標識には「イオンわくわく通り」という愛称が書かれている。

道路沿いに流通大手「イオン」の商業施設があり、運営会社は２０２７年３月まで１０年間、年６１万円を支払う契約で道路の命名権を取得。「毎日がもっと楽しく、もっと便利に」「いつも『わくわく』を感じられる地域に」と願い、命名した。近くで町工場を経営する男性（６０）は「なじみのある施設なので愛称に違和感はないですね」と話す。

命名権の付与は市の財源確保が主な目的で、市道の維持管理費に使われる。市の担当者は「愛称は標識やホームページのほか、様々な地図でも表示され、地域の目印になる効果もある」と強調する。

少しでも財源を

公共施設への命名権は、０３年に命名された「味の素スタジアム」（東京スタジアム）以降、各地へ広まった。近年は身近な公共施設や公共インフラなどにも広がっている。命名権に詳しい鳴門教育大教授の畠山輝雄さんは「人口減などで自治体の財政が厳しさを増し、財源を少しでも得ようとしていることが背景にある」と話す。

横浜市では、駅前の歩道橋や公衆トイレ、区民ホールの大型画面、排水処理施設にも愛称がつけられた。和歌山県橋本市では、駅前駐車場や温水プールなど施設名のほか、空き家バンクの事業名にも実施している。他にも漁港や船着き場、公園の池にも愛称をつける例が登場している。

ライトアップ

身近な施設の命名権は年間数十万円程度と少額のため、地元企業などにとっては導入しやすい。企業は宣伝効果が見込めることに加え、地域貢献に積極的な姿勢をアピールできる。企業による地元向けのサービス提供や地域活性化の取り組みなどは住民にもメリットがあるため、自治体は導入に力を入れる。

埼玉県戸田市の市道の命名権を取得し、「中央病院通り」とした医療グループは、住民と協力して沿道の緑化活動に取り組む。活動に協力する地元の女性（６２）は「地域の仲間として良い関係を築くことにつながった」とほほえむ。

横浜市では文化・体育施設の命名権を取得した企業の協力で住民向けのバスケットボール教室が始まった。市の担当者は「民間がノウハウを活用して地域貢献につながる活動をすることで地域の魅力が高まれば」と期待する。

京都府木津川市では配水池の命名権を契約した企業と市が協力して給水塔をライトアップするイベントを開いている。命名権をきっかけに地域を活性化しようとしている。

自治体の事情に詳しい山梨総合研究所専務理事の降矢結城さんは「公共施設を行政だけでなく、民間が自らの活動と結びつけながら一緒に支えていくという考え方が広がっており、関心を持つ企業は増えていくだろう。企業が積極的に関与すれば、住民の利便性向上にもつながる」と話す。

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愛称などを実際に目にすると、施設の維持に向けて努力する自治体の危機感がひしひしと伝わる。取材を通じて維持費用の捻出に有効な手段だと感じた。自治体、企業だけでなく、住民も加えた「三方良し」となる命名権が広まることを期待したい。

「反発」出ることも

命名権は基本的に正式名称を変更するのではなく、愛称をつける権利であるため、条例改正のための議会の議決を必要としない。自治体にとっては導入しやすい一方、住民から反発をうけるケースもあり、丁寧な合意形成が必要だ。

京都市では２０１６年、市美術館の改修費を補うために結ぶ命名権の契約について、様々な寄付で建設された美術館の経緯から、一つの企業名だけが入ることに対して抗議活動が起きた。翌年から主な施設の命名権については市議会の承認が必要となった。