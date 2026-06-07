お笑いコンビ、ラパルフェの都留拓也（31）尾身智志（31）が6日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。コンビの不仲を暴露された。

放送は先週に引き続きラパルフェをゲストに迎えてスタートした。

明石家さんまは「仲が悪い」とぼやき、「これは“仲が悪い”で（先週の放送が）終わってるからな」と語った。

ラパルフェにモノマネされているニューヨークの屋敷裕政（40）は「よかったよかった。ちゃんとそこ気になってた」と反応した。

春とヒコーキの土岡哲朗（34）は「コンビの間で、ギャラでもめてて」と暴露した。

さんまは「ギャラは一緒やろ？半分半分やろ？」と聞くと、都留は「いや、そうだったんですけど、最近変えまして…」と答えた。

土岡は「ギャラの配分が7（都留）対3（尾身）なんです」と暴露した。

都留は「そうです。2人で今日とかも一緒に出た時に、今日は5対5なんですけど」と明かした。

屋敷は「どういうとき7になるの」と聞くと、都留は「賞金が出る大会とかはネタを僕が書いてライブでもばーってやってるのでその分多くもらうという意味で7対3」と答えた。

さんまは「それはアカンわお前」と反応し、ずんの飯尾和樹は「6対4だろせめて」と反応した。

尾身は「全部7対3だと交渉していって、例えばネタ番組だったら6対4にして、企業案件とかあるじゃないですか。企業案件だったらそれも7対3だったら困るんで、交渉して5.5対4.5にして…」と語った。

ネプチューンの堀内健は「それ会社の経理の人面倒くさいじゃん」と反応し、都留は「そうです。今日も終わったらすぐマネジャーに何対何か連絡しなきゃいけないです」と答え、スタジオを驚かせた。

ラパルフェはワタナベエンターテインメント所属の2人組。都留はフジテレビ系「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」で優勝するなど、阿部寛、「トイ・ストーリー」のウッティのモノマネで活躍中。また「M−1グランプリ2024」ではニューヨークが過去に決勝で披露したネタを完コピし話題となった。