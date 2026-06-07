【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は６日、メキシコ１部のティグレスの練習場でトレーニングを行った。３日の合宿開始から２日間、別メニュー調整が続いていたＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）は、５日の非公開練習からチームに完全合流していたことを明かし「全然大丈夫」と言い切った。

７日に２６歳の誕生日を迎える瀬古。別メニューが続いていた調整について「疲労を考慮してもらっただけ。昨日も今日もフルでやっている」と明かした。疲労の理由については、自身初となるフランス１部に適応するため「トレーニングをやり過ぎた。自分自身初めての５大リーグだったのでちょっとやろうかなと思って、ちょっと変えた部分があったので。そういうところもあったのかもしれない」と苦笑いした。

この日、報道陣に公開された１１対１１での戦術確認では、ボランチの位置に入った。５月３１日のアイスランド戦に続き、中盤での起用。瀬古自身は「本音を言えばもちろんセンターバックをやりたい。だけど、試合に出たいしチームのためならどこでもやる。それがボランチであれ、ＦＷであれ」と笑った。

２６歳の抱負を問われると「いや、もうＷ杯優勝でしょう。そこを目標にこのチームはずっとやってきた。まずはそこ。一戦一戦、チームのためにがむしゃらに頑張りたい」とうなずいた瀬古。フランスでさらなる成長を遂げた守備職人は、中盤でも最終ラインでも、チームのために体を張る。