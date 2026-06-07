◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、初回に２安打１失点を許して以降は完璧投球で８回までを投げきる内容で、エンゼルス戦初勝利＆今季６勝目の権利を得て降板した。８回４奪三振２安打１失点の快投。メジャー３年目で初完投も目前に迫ったが、お預けとなった。

山本は、初回は２死から先制点を献上した。先頭ネト、トラウトを内野ゴロに仕留めたが、３番メックラーには意表をつくセーフティーバントで内野安打を許した。さらにシャヌエルにセンターへの大きな飛球を許すと、中堅パヘスが１度はグラブに触ったが捕球できずに適時三塁打となった。

だが、初回は打線が大爆発した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が二塁への内野安打で出塁すると、パヘスが自軍ブルペンに飛び込む２ランで逆転。さらに勢いはとどまることなく、フリーマン、ベッツ、マンシー、ウォードと６連打で一挙４得点を奪った。さらに相手のエラーも絡み、ド軍打線は止まらず、１―７で迎えた１死二塁の場面では大谷が２打席目は左中間スタンドに７戦ぶりとなる１１号２ラン。初回９得点目となった。

ドジャースが初回に９得点以上は、初回１１得点を奪った２１年６月２日のカージナルス戦以来。初回に限らなければ、２１年７月２日のナショナルズ戦で７回に９得点を奪って以来の猛攻となった。

同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」となるエンゼルス戦は、２度目の登板。２５年８月１１日が初登板で５回途中６失点を喫しただけに、リベンジでエ軍戦初勝利を狙う山本は２、３、４回といずれも３者凡退。ゴロの山を築き、初回から完璧に立て直してみせた。５回もわずか７球で３人で退けた。以降も抜群の安定感で２回から８回まで圧巻の完全投球。２４個のアウトの内、１４個がゴロアウトだった。