◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、８点リードの８回１死で迎えた第５打席は四球を選び、この日３出塁。打率を再び３割に乗せ、リーグトップの出塁率は４割１分７厘となった。

この日は１点を追う初回先頭の第１打席で二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランでメジャー通算７５０得点に達していた大谷。さらに初回だけで２度目の打席となった１死二塁で、左腕スーターの８９・９マイル（約１４４・７キロ）シンカーが内寄り甘めに入ってきたところを見逃さず、打球速度１１０・４マイル（約１７７・７キロ）、角度２３度、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）でセンター左のスタンドまで運んだ。２１年７月２日（同３日）のナショナルズ戦の７回以来、球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を締めくくる１１号２ランだった。

前日５日（同６日）の古巣エンゼルス戦は４打数無安打２三振。欠場した翌日の試合で小休止となった。今季は投手専念となった翌日の５月１４日（同１５日）に初めて完全休養。翌１５日（同１６日）の復帰明けから２度目の休養までは１８試合で６９打数３０安打の打率４割３分５厘、３本塁打、１６打点と打ちまくっていた。今回は“お休み効果”を即発揮とはならなかったが、２戦目でアーチをかけた背番号１７。６月は昨季までに月別最多の６２本塁打をマークしており、この日で６３本となった。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発。２４年にも月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した。