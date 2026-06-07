モデルで女優の佐田真由美（４８）が７日、フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク」に生出演し、番組コメンテーターを務めた。

番組では、糖尿治療薬「マンジェロ」の不正売買について取り上げた。ＳＮＳなどで広まり、若い世代を中心にダイエット目的での使用が急増していることを伝え、健康障害が発生する危険性や実際に使用した人の副作用についても紹介した。

１７歳と１５歳の２人の娘を持つ母でもある佐田は「若い世代にこうやって広がるってことは結局、ＳＮＳで。ダイエットしたい子っていっぱいいるじゃないですか。痩せる＝キレイになるみたいな、ちょっとはき違いみたい気持ちでいる子が多いと思うんですけど。ＳＮＳでダイエットで調べていると、アルゴリズムがダイエットのことばっかり。マンジャロも気楽に痩せられるよみたいな感じで流れてきちゃうので。ＳＮＳっていうフィルターを通すと…ちょっと恐ろしい」などと危惧した。

白いシャツ姿と爽やかないでたちの佐田にＳＮＳは騒然。「マジでかわらねぇな めちゃくちゃ美人だわ」「久しぶりにテレビで観たけどめちゃくちゃ美人やな。実際会ったらもっと凄いんやろな」「アラフィフには見えない」「朝から佐田真由美見れてる 早起きは三文の徳どころじゃない」「どういう事っ！？久しぶりに見たけど可愛すぎない？全く歳をとっていない！」「え？佐田真由美いくつよ？可愛すぎんか、、、」と驚きの声が上がっていた。