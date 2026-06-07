◇令和8年度全国高校総体（インターハイ）サッカー大阪大会準決勝 近大付1―0大院大付（2026年6月6日 ヤンマースタジアム長居）

跳ね返され続けた4強の壁を近大付がついに打ち破った。就任4年目でつかんだ全国切符。寺師悠斗監督は終了の瞬間、こみ上げる涙をこらえる事なくかみしめた。

「初めての事で全然実感が湧かなくて。頭が真っ白になってました」

とにかく結果が欲しかった。リスク回避という意味合いも含めて序盤からタテにロングボールを入れ続けた。「格好良い勝ち方、もちろん理想はありますけど全国に行ってまずその景色を見ること」となりふり構わず勝利を目指した。

前線には久下彬（3年）、山下翔大（3年）というターゲットマンを置き、中澄恵太（2年）との3トップで最終ラインにプレッシャーをかけた。

「走って競って、イヤな事を徹底してやり続けてくれる。2人ともすごく走れるんです」と久下と山下の運動量にに指揮官も最敬礼だ。

後半途中から前線3枚を総入れ替え。試合終了間際の70分に交代で入った大西遼朋（3年）がゴール前で競ったこぼれ球をボランチの金光哲平（3年）がジャンピングボレーで叩き決勝ゴール。

「金平は目立たないんですけど運動量も多く賢い。替えの効かない選手の1人です」。寺師監督も全幅の信頼を寄せるボランチが大仕事だ。

「攻守にハードワーク、アジリティと読みもボクの特徴です」と本人が語る通り、流れてきた浮き球の落下点にキッチリと走り込んだ。

「このチームのターニングポイントはインターハイ予選前の清風戦での初黒星です。勝利への執念とか徹底してやる事を見直しました」。個々がやることを徹底的にやって勝つ。言葉どおり結果にこだわり続けた70分でつかんだ全国への切符。目の奥にギラギラした野心もちらつかせながら一気に語り切った指揮官が夏の福島で率いるチームの進化に注目したい。