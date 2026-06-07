北斗晶、夫・佐々木健介と福岡へ里帰り「佐々木家、大忙しの日になりそう」

タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と福岡県へ里帰りしたことを報告した。

この日、北斗は「おはよう〜！！今日は、福岡のばーちゃんに会いに飛びまーす」と報告。「早朝は肌寒かったから羽田空港で、追加ネギたっぷりのお蕎麦食べて体も温まりました〜！！」とつづり、飛行機で福岡へ向かう様子を公開した。

その後に更新したブログでは「久々の福岡！？でもないんだけど…数ヶ月ぶりの福岡」とつづり、佐々木とともに昼食で寿司を堪能したことを報告。「福岡に着いてレンタカーで、あちこち回りながら用事を済ませて 里帰りするといつもバタバタになるけど」と多忙な1日の様子を明かした。

続けて、夜には「弟ファミリーと待ち合わせして」と夕食でステーキを堪能したことを報告。「実は、今回の里帰りは明日がメイン」と告白し「食事をしながら、明日の相談」をしたことを明かした。

最後に「しっかりした弟夫婦が居てくれるお陰で安心していられます」と感謝を述べ「明日は佐々木家、大忙しの日になりそうです！！」と予告し、ブログを締めくくった。