◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)

DeNA・小田康一郎選手が初の1軍へ意気込みを見せました。

青山学院大から25年ドラフト1位で入団したルーキーは、この日プロ初の1軍昇格。ファームでは46試合出場で打率.247、1本塁打、20打点をマークしています。

初の1軍に試合前、「いよいよだなと。待ちに待ったことなのですごく楽しみです」と期待を語った小田選手。続けて「ここで結果を残せるかがすごく大事なことになってくる」と1軍定着へ意気込みます。

昇格を伝えられたのは「昨日の試合が終わったあと」とのこと。ファームではここ5試合で10安打と結果を出しており、「状態が上がってきているので、それをいかに1軍の場で出せるかを昨日の夜から考えました」と話します。

ファームでは足の負傷でリハビリを行っていた牧秀悟選手とも交流。「『(1軍に)早く来いよ』と言っていただいていた。(今日の)朝に挨拶をしたときは『来たか！』と言ってもらえたので、1軍の場で再会できたのはうれしかった」と明かしました。

1軍でアピールしたい点を問われた際は「ファームでやってきたことを全部」と回答。「バッティングもそうですし、(守備の)ポジションもセカンド(を守る機会)が増えていたし、走塁も強化してきた。積み上げてきたものを全部を見てもらえるように頑張りたい」と、走攻守でのアピールを誓いました。