◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人−ロッテ（7日、東京ドーム）

巨人の1勝1分けで迎えたロッテとの3戦目。両チームのスタメンが発表されました。

前日はナイターゲームながら延長12回にもつれる4時間の熱戦を繰り広げた両軍。デーゲームで迎える次戦は、巨人が野手5選手を入れ替えました。

前日同様1番起用となった泉口友汰選手に続き、「2番・センター」が松本剛選手、「3番・ライト」が丸佳浩選手。前日はウィットリー投手が先発だったこともありベンチ外だったダルベック選手が4番復帰となっています。さらに坂本勇人選手や岸田行倫選手もスタメン起用となりました。

先発マウンドにあがるのは、これが今季2度目の先発マウンドとなる西舘勇陽投手。今季初登板となった5月30日の日本ハム戦では、6回を投げ被安打4、奪三振8、無失点の好投で今季1勝目としていました。前日の引き分けまでは4連勝と勢いに乗る巨人。連勝継続に導けるか、西舘投手の好投にも期待がかかります。

▽対するロッテのスタメン1(二)小川龍成2(捕)佐藤都志也3(右)西川史礁4(左)山口航輝5(一)ソト6(三)寺地隆成7(遊)友杉篤輝8(中)和田康士朗9(投)ロング