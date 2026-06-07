相続した「1000万円」を全額投資に使いたいと言う夫…。私は老後のことも考えて「定期預金」に入れてほしいのですが、夫婦で意見が割れています。50代でまとまったお金を運用に回すのは危険ですよね？

50代の「1000万円全額投資」は本当に危険？ 元本割れリスクと年齢の壁

相続で手に入れた1000万円をすべて投資に回すか、定期預金にするか、家族間で意見が割れることもあるでしょう。50代という年齢で1000万円ものまとまった現金を「全額」投資に回す場合は、リスク許容度や今後の生活設計などを踏まえて慎重に検討することが重要です。

投資には常に元本割れのリスクが付きまといます。20代や30代であれば、仮に市場が大暴落して資産が半減したとしても、定年退職までに20年以上の時間があるため、株価の回復を待つことや、働いて得た給与で損失をカバーすることが可能なケースもあります。しかし、50代は一般的に老後資金が必要になる時期まであと10年前後しかありません。

高齢期における資産形成では、リスクを適切に管理することが重要です。定年直前に大きな損失を出してしまうと、老後の生活設計そのものが崩壊してしまう恐れがあります。「全額投資」というアイデアは、50代のタイムリミットを考慮していない点で危うさを含んでいるといえるでしょう。



定期預金1000万円の現実！ 金利0.4％で10年後に増えるお金はいくら？

全額投資に回すことが危険である一方で、全額を定期預金に入れるという選択にも、現代ならではの落とし穴が存在します。それは、お金がほとんど増えないという現実と、物価上昇による「お金の価値の目減り」です。

まず、日本の金利状況を確認してみましょう。2026年現在、大手銀行の大口定期預金（1000万円以上）の金利（1年）はおおむね0.4％程度とされています。

かつての超低金利時代に比べればわずかに上昇したものの、1000万円を1年間預けても、税引前で4万円程度の利息しか受け取れません。10年間預け続けたとしても、単純計算で40万円程度しか増えないのです。

さらに深刻なのがインフレ（物価上昇）の影響です。毎年物価が上がっていった場合、現金の価値は相対的に目減りしていきます。定期預金は額面上の数字こそ減りませんが、将来的に「1000万円で買えるものの量」が減ってしまう可能性があるため、実質的な資産価値を守りきれないというリスクを抱えています。



夫婦の衝突を解決する「投資と預金のハイブリッド運用」という選択肢

全額を投資に回すことにも、全額を預貯金で保有することにもそれぞれ課題があります。そのため、今回のケースで夫婦の意見の対立を解消するためのベストな着地点は、双方の意見を組み合わせた「投資と預金のハイブリッド運用」と考えられます。1000万円を「守るお金」と「増やすお金」に色分けすることをおすすめします。

例えば、1000万円のうち500万円は定期預金で確保し、老後資金のベースとします。そして、残りの500万円を投資へ回すという折衷案です。

その際、500万円を一度に投資するのではなく、NISAなどを活用して「毎月10万円ずつ」のように時期を分散して投資信託などを購入していく「つみたて投資」が有効でしょう。長期・積立・分散投資を行うことで、購入価格が平準化され、50代からでも堅実な資産運用が可能になります。



50代の資産「1000万円」は夫婦で話し合い「守りながら増やす」がおすすめ

50代という人生の転換期において、1000万円という大金をどのように扱うかは、これからの老後生活の質を大きく左右する重要な決断です。「増やしたい」という積極的な姿勢も、「減らしたくない」という慎重な姿勢も、どちらも家族の未来を想うがゆえの気持ちだといえます。

大切なのは、どちらか一方の意見を100％通して無理をするのではなく、お互いのリスク許容度を確認し合いながら、納得のいくバランスを見つけることです。

老後資金の運用方法に正解はありません。夫婦で今後のライフプランや老後の生活設計について話し合いながら、双方が納得できる資産配分を検討することが重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー