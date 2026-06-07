aespaカリナ、ショートパンツで圧巻美脚スラリ「異次元のスタイル」「脚長すぎ」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/07】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が、6月6日までに自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスの衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「何頭身？」美脚際立つ圧巻ショートパンツ姿
カリナは「願いを叶えた」と韓国語でつづり、衣装姿の写真を複数枚投稿。シルエットが映えるタイトなジャケットに、ショートパンツ、ロングブーツと白統一のエレガントなコーディネートを披露した。ショートパンツからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美」「かっこよすぎます」「異次元のスタイル」「何頭身？」「脚長すぎます」「スタイリッシュですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「何頭身？」美脚際立つ圧巻ショートパンツ姿
◆カリナ、美脚際立つショートパンツ衣装
カリナは「願いを叶えた」と韓国語でつづり、衣装姿の写真を複数枚投稿。シルエットが映えるタイトなジャケットに、ショートパンツ、ロングブーツと白統一のエレガントなコーディネートを披露した。ショートパンツからは引き締まった脚のラインがスラリと伸びている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美」「かっこよすぎます」「異次元のスタイル」「何頭身？」「脚長すぎます」「スタイリッシュですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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