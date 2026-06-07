スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が６日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！サタぶしゃ！」（土曜・後９時）に出演。尊敬する監督として、仰木彬さんと星野仙一さんの名を挙げた。

番組内で理想の上司像についての話題となった。金村氏は「僕も（現役生活を）１８年しかしてないけど、９人の監督の下で野球したからな。（尊敬できるのは）２人やね。仰木さんと星野さん。この２人ぐらいしかいないなあ」と振り返った。

金村氏が中日に在籍したのは９５、９６年の２年間。うち９６年の１シーズンだけ仕えた星野さんには、強烈な印象を抱いたという。

「やっぱり野球やから、チームを勝たす監督やね。僕なんか“使ってもらったらいい監督”だしね。（でも）星野さんの時なんか使ってくれへんわけでしょ。でもやっぱり尊敬できるよね。もうそんなもん強いし、ハッキリしてるもん。最下位になって帰ってきた時には、もう大声でどなり散らしてね。『なんだこの体たらくは〜っ！』って。もうハッキリ言う。『俺はえこひいきする』と。よく言うのは『腐ったリンゴは、箱に１つでも入れたら周りみんな腐る』と。みんなが同じ方向を向くことを徹底してたから。『血の入れ替え』言うて、陰でゴソゴソ文句言うてるやつは、２０〜３０人ユニホームチェンジやから。トレード出すし。もう必ず優勝争いに入っていくから、疲れるわけよ。選手ヘトヘトになるやん。それを疲れんとマイペースでやってたんは、立浪（和義氏）だけやったんや。せやから『天才や』言うて…」

一方で尊敬できない監督も少なからずいたようだ。

「好き嫌いで（人を選んで）好きなようにするわがまま監督もいたし、もうヘドが出そうな人もいたし。コーチ言うたらもう、上の顔色ばっかり見て、下に厳しく。そんなんがゴジョゴジョおるし。だから僕なんか、うまく（若くして）辞めんと済んだんは、中西太さんというね、名伯楽のコーチが来てくれて（８５〜９０年に近鉄在籍）。『お〜い！』言うてマンツーマンでやってくれたおかげで、飯が食えたわけやから」。

金村氏は近鉄時代（８２〜９４年）に関口清治さん、岡本伊三美さん、仰木さん、鈴木啓示氏、中日時代（９５、９６年）に高木守道さん、星野さん、西武時代（９７〜９９年）に東尾修氏の７監督のもとでプレーしている（中日時代の９５年は高木監督の休養後、徳武定祐さんと島野育夫さんが監督代行として指揮しているので、両者を含むと９監督になる）。