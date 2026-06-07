俳優水上恒司（27）が7日、都内で主演映画「TOKYO BURST−犯罪都市−」（内田英治監督）公開記念舞台あいさつに、東方神起ユンホ（40）福士蒼汰（33）らと出席した。

同作は、韓国の映画「犯罪都市」シリーズを元に、日本オリジナルで描いた日韓合作のクライムアクション作品。新宿・歌舞伎町を舞台に、破天荒な新人刑事が繰り広げる命がけの闘いを描く。水上は新人刑事相葉四郎、ユンホは相葉のバディとなる韓国の刑事チェ・シウ、福士は国際指名手配犯の村田蓮司を演じる。

歌舞伎町を舞台にカーチェイスならぬ“自転車チェイス”を展開。水上はママチャリ、ユンホは“そばチャリ”（そば屋の配達用自転車）で歌舞伎町を駆け抜ける。

水上は「『自転車かい！』みたいな印象はなかった。撮影に入ると大変で、乳酸との戦いだった」と振り返った。栃木での撮影時「見に来てくれた方に冗談で『プロテイン買ってきて』といったら、本当に買ってきてくて」とファンに支えられての撮影だったことを明かした。

「僕はまだママチャリだからよかったけど、ユンホはそばチャリ。重いし、大変だろうなと思った」とユンホを気遣った。そのユンホは「ライブもやっているし大丈夫と思っていたけどキツかった」と打ち明けた。それでも「となりで水上さんが頑張っていたので、自分も頑張った」とほほ笑んだ。

この日、8月に韓国での劇場公開決定を発表。水上は「本家があるから（TOKYO BURSTも）つくれた。少しでも本国の方に楽しんでいただければ」と語った。