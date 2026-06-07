11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は6日（日本時間7日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで合宿4日目を終えた。

2日目まで一部別メニューで調整していたDF瀬古歩夢（ルアーブル）はフルメニューを消化。前日5日から完全合流していたことを明かし、「全然大丈夫です。疲労を考慮してもらって別メニューで（調整）させてもらっていた」と万全を強調した。

報道陣に公開された11対11の戦術練習ではMF佐野海舟とコンビを組み、終始ボランチでプレー。先月31日の壮行試合アイスランド戦でも後半開始からボランチに入り、鋭い縦パスで存在感を示した。左足甲に違和感を抱えるMF遠藤航が全体練習に合流できない中、佐野海、MF鎌田大地、MF田中碧に続く4人目のボランチとして期待が懸かる器用な守備職人。「自分は言われたポジションで100％全力で、チームのためにがむしゃらにやるだけ。それがボランチであろうと、DFであろうと、FWであろうと（笑い）、やることは変わらないです」と言葉に力を込める。

7日に26歳の誕生日を迎え、現地では一日早く祝福された。抱負を問われると「W杯優勝でしょう」ときっぱり。「今はこの大会に集中しているけど、その後、もう一個（上のステージに）行きたいと思っている」と今後のステップアップを見据えた。