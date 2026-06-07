堀未央奈、美脚際立つミニスカ姿 韓国旅ショットに「スタイルがレベチ」「街角がランウェイに見える」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】元乃木坂46の堀未央奈が6月5日、自身のInstagramを更新。韓国を訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「美人オーラが爆発」美脚輝くミニスカート姿
堀は「bad day → good day？」「人生は経験」とつづり、韓国で撮影した写真を多数投稿。クレーンゲームや雑貨、食事風景、友人とのプリクラショットなど、旅の様子を切り取ったカットを披露した。
あわせて公開された街角ショットでは、タックやレースで飾られた淡いピンクのノースリーブトップスに、白のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。スタイルの良さが際立ち、美しい脚のラインがのぞくショットとなっている。
この投稿には「ミニスカめちゃ似合う」「スタイル良すぎて街角がランウェイに見える」「透明感がすごい」「スタイルがレベチ」「夏コーデの参考にしたい」「美人オーラが爆発してる」「旅の雰囲気が伝わってきて嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「美人オーラが爆発」美脚輝くミニスカート姿
◆堀未央奈、韓国ミニスカショット公開
堀は「bad day → good day？」「人生は経験」とつづり、韓国で撮影した写真を多数投稿。クレーンゲームや雑貨、食事風景、友人とのプリクラショットなど、旅の様子を切り取ったカットを披露した。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「ミニスカめちゃ似合う」「スタイル良すぎて街角がランウェイに見える」「透明感がすごい」「スタイルがレベチ」「夏コーデの参考にしたい」「美人オーラが爆発してる」「旅の雰囲気が伝わってきて嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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