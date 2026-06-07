3児の母・川崎希、ベランダでの家庭菜園公開 色鮮やかな採れたてトマト＆収穫する息子に「素敵なベランダ」「真っ赤で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの川崎希が6月5日、自身のInstagramを更新。家庭菜園を公開した。
【写真】元AKB3児のママタレ「緑とお花が並んでて素敵」ベランダ家庭菜園での息子の姿
川崎は「家庭菜園 最近ベランダでトマトを育て始めたんだ〜 収穫して食べていいのはシーサーの中に入れてくれてる」とコメントし、写真を投稿。口の中に子ども達が収穫したトマトが入ったシーサーの置物や、トマトを収穫している息子の後ろ姿を披露し、「おうちで採れたてのトマトは美味しくて、色々な種類の野菜を育てたくなる〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「真っ赤で美味しそうなトマト」「シーサー可愛い」「子ども達と家庭菜園楽しそう」「良い経験になりますね」「緑とお花が並んでて素敵なベランダ」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「緑とお花が並んでて素敵」ベランダ家庭菜園での息子の姿
◆川崎希、ベランダの家庭菜園公開
川崎は「家庭菜園 最近ベランダでトマトを育て始めたんだ〜 収穫して食べていいのはシーサーの中に入れてくれてる」とコメントし、写真を投稿。口の中に子ども達が収穫したトマトが入ったシーサーの置物や、トマトを収穫している息子の後ろ姿を披露し、「おうちで採れたてのトマトは美味しくて、色々な種類の野菜を育てたくなる〜」とつづっている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真っ赤で美味しそうなトマト」「シーサー可愛い」「子ども達と家庭菜園楽しそう」「良い経験になりますね」「緑とお花が並んでて素敵なベランダ」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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