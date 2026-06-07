◆米大リーグ ロッキーズ―ブルワーズ（６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキーが６日（日本時間７日）、敵地のロッキーズ戦に先発。ＭＬＢが公式に球速測定を開始して以後で先発投手として史上最速となる１０３・７マイル（約１６６・９キロ）を記録し、７回４安打１失点８奪三振で降板した。

３回１死でロ軍キャロスに対し、カウント０―１からの２球目、外角に大きく外れたボール球が１０３・７マイルを記録した。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏は自身のＸで、この１球が、ＭＬＢが球速測定を開始した２００８年以後で先発投手として史上最速だったと伝えた。

２年目のミジオロウスキーが、高地のクアーズフィールドで登板するのはこれが初めて。

ＭＬＢスタッツの公式Ｘアカウントは、ミジオロウスキーの１００マイル超が３５０球に到達。これが他球団のチーム合計を上回っていると伝えた。２位は守護神Ｍ・ミラーとモレホンを擁するパドレスで２４４。３位はエンリケスと大谷を持つドジャースで１９５球だった。

大谷個人は今季２２球が１００マイル台でメジャー全体は１６番目、佐々木朗希は４球で４１番目となっている。