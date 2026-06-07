プロ野球・ソフトバンクの近藤健介選手が6日の夜、自身のインスタグラムを更新。ひぼう中傷などについて、ファンへ呼びかけました。

事の発端は、5日のDeNA対ソフトバンク戦。DeNAの2年目右腕・篠木健太郎投手が先発マウンドにあがるも、6回に近藤選手の足に死球を与えてしまいました。近藤選手はしっかり立ち上がることができず、四つん這いの状態でベンチに下がる様子も。途中交代を余儀なくされました。対する篠木投手も、ここまで苦しいピッチングを見せる場面もあり、これが4試合ぶりの勝ち星を目指してあがったマウンド。打者を打ち取った際に気迫あふれる姿を見せ、これに両チームのファンから様々な声があがっていました。

近藤選手は自身のインスタグラムに、横浜スタジアムで楽しそうに試合に臨む姿を数枚投稿。本文冒頭ではファンからの温かな声かけや心配に感謝します。

これに続け「一方で、相手選手に対する誹謗中傷や心ない言葉が見受けられていると聞きました。僕のことを思って発信してくださっている方も多いと思います。その気持ちは本当にありがたく、力になっています。ただ、野球という競技においては、故意ではなくても起こってしまうプレーがあります。選手一人ひとりが全力でプレーしている中で起きた出来事に対し、特定の選手を傷つけるような言葉が広がることは、決して望んでいません」とコメントを発表。

自身のファンらに向けても「僕やチームを応援してくださる皆さまには、相手選手や関係者への誹謗中傷ではなく、前向きな応援の声を届けていただけたら嬉しいです」と思いを寄せました。

近藤選手は今季から日本プロ野球選手会の選手会長もつとめており、これまでも野球界の向上へ様々なコメントを発表しています。今回の投稿でも「選手会会長としても、選手たちが互いを尊重し合い、ファンの皆さまと一緒にプロ野球界を盛り上げていける環境を大切にしたいと考えています。これからも選手たちは全力でプレーを続けますので、引き続き温かい応援をよろしくお願いいたします」とつづり、呼びかけました。