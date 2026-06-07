「ブラボー！」 北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプを張るモンテレイ。ティグレスのクラブ施設（メキシコ１部）に集まった現地の日本人補習校などに通う計65人の子どもたちから、一斉に歓声が飛んだ。 2026年６月６日（日本時間７日）、日本代表は全体練習前に子どもたちと交流。その名言の”生みの親”長友佑都は「ブラボー！」の大合唱を浴びると、「ありがとう！」と笑顔で応じた。 カタール・ワールドカップで生まれた「ブラボー！」は、約４年が経過した今も色褪せていない。むしろ、海を越えたメキシコの地でも子どもたちの口から自然と飛び出すほど浸透している。”もはや世界共通語”と言っていい。 練習後の囲み取材で、「『ブラボー！』がもう世界共通語ですね」と水を向けると、長友は驚いたような表情を浮かべた。「やばいですね。世界に届いているのと、この期間。４年続いていることにビックリしますね」 長友自身も、その広がりに驚いているようだった。