”もはや世界共通語”長友佑都も「やばいですね」──”４年後”のメキシコでも響いた「ブラボー！」【日本代表】
「ブラボー！」 北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプを張るモンテレイ。ティグレスのクラブ施設（メキシコ１部）に集まった現地の日本人補習校などに通う計65人の子どもたちから、一斉に歓声が飛んだ。 2026年６月６日（日本時間７日）、日本代表は全体練習前に子どもたちと交流。その名言の”生みの親”長友佑都は「ブラボー！」の大合唱を浴びると、「ありがとう！」と笑顔で応じた。 カタール・ワールドカップで生まれた「ブラボー！」は、約４年が経過した今も色褪せていない。むしろ、海を越えたメキシコの地でも子どもたちの口から自然と飛び出すほど浸透している。”もはや世界共通語”と言っていい。 練習後の囲み取材で、「『ブラボー！』がもう世界共通語ですね」と水を向けると、長友は驚いたような表情を浮かべた。「やばいですね。世界に届いているのと、この期間。４年続いていることにビックリしますね」 長友自身も、その広がりに驚いているようだった。
実は国内合宿初日の５月25日にも似た光景があった。全体練習後に長友や吉田麻也らがランニングをしていると、見学していた子どもたちから「長友！ ブラボー！」という声援が飛んだ。 その時、長友は「『ブラボー！』継続しているな。４年経っているのに」としみじみ。すると吉田も「凄い。その辺の一発芸人よりも凄いよ」と驚きの声を上げていた。 それだけ「ブラボー！」が日本サッカー界を代表するフレーズとして定着している証拠だろう。 だからこそ長友も笑いながらこう語る。「『ブラボー！』を超える言葉は思いつかない（笑）」 そこで「期待しています！」と返すと、長友は「おいっ！」と言わんばかりの笑顔を見せた。 本大会で再び「ブラボー！」は飛び出すのか。それとも新たな名言が誕生するのか。39歳のベテランのプレーだけでなく、その言葉にも注目したい。取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…