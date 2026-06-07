テニスの「全仏オープン」は6月6日（日本時間7日）、車いすの部・男子シングルス決勝が行われ、世界ランク1位で第1シードの小田凱人が登場した。第2シードのアルフィー・ヒューエット（イギリス）を6-3、6-3のストレートで撃破。見事な完勝劇で大会4連覇を成し遂げるとともに、グランドスラム通算9度目の優勝という歴史的な大偉業を達成した。歓喜の瞬間、パリの空に響き渡った小田の凄まじい雄叫びが、激闘の終わりと新時代の到来を告げた。

【映像】小田の豪速球に固まる相手選手（実際の映像）

決勝のコートで立ちはだかったのは、世界ランク2位につける28歳の宿敵ヒューエット。注目の頂上決戦は、小田が持ち味である攻撃的なテニスで圧倒した。サウスポーから放たれる豪速球は冴えに冴え渡り、相手のヒューエットが全く反応できず、ただ見送るしかない場面も多く見られた。

相手の反撃に遭って3度のブレークを許す局面もあったが、リターンゲームではそれを倍返しする怒涛の計6度のブレークを奪取。わずか1時間20分でライバルをねじ伏せた。今大会は初戦でG・リード（イギリス）、準々決勝でD・ロドリゲス（ブラジル）、そして準決勝で第3シードのM・デラプエンテ（スペイン）といった強豪たちを次々と薙ぎ倒しており、終わってみればその圧倒的な実力を証明する盤石のトーナメントとなった。

20歳にして世界トップに君臨する若きカリスマが打ち立てた記録は、とてつもない価値を持つ。ローランギャロスの赤土で4年連続でトロフィーを掲げるのは、車いすテニス界のレジェンド・国枝慎吾氏が2010年に達成して以来、実に16年ぶり史上2人目となる快挙だ。

さらに、四大大会でのタイトル獲得は今年1月の全豪オープンから数えて5大会連続の制覇となる。今シーズンの残るグランドスラム、ウィンブルドンと全米オープンをこのまま制覇すれば、1シーズンで全てのメジャー大会を制する「年間グランドスラム」達成という究極の目標に手が届く位置につけている。

もはや向かうところ敵なしの無双状態に、ネット上のファンも大熱狂。SNSでは「流石に偉業達成しすぎて教科書載るだろレベル」「めちゃくちゃすごい！」「すごっ…」と、常識外れの戦績に驚嘆する声が続出した。さらに、「本当におめでとう」「小田凱人最高や」といった祝福のコメントに加え、「小田時代、続きそう」「日本が誇るアスリートです」と、彼が築き上げている一強時代への称賛も絶えない。究極の目標である年間グランドスラムへ向け、圧倒的な力で歴史を塗り替え続ける最強王者から目が離せない。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）