ＮＨＫがＹｏｕＴｕｂｅで配信しているコンテンツ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ 日本戦メイン解説は本田圭佑！」が地上波でもオンエアされており、７日午前１１時５０分にも放送された番組で、サッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が、北中米Ｗ杯中継をＰＲした。

本田は「基本的に何でも言っちゃうんで。ＮＨＫ、結構言うたらアカンこと多かったような気がするなあ、とか」と苦笑い。しかし「でもそういうの気ぃ使ってしゃべってたら多分面白くなくなるやろなとか。両者にとってギャンブル的なものがあるんじゃないかというふうに感じてます」とＮＨＫの“英断”に忖度（そんたく）することなく、本田らしい解説を行うと誓っていた。

本田は２２年のＷ杯カタール大会でも解説を務めた。同大会ではアディショナルタイムが精密に計測されることになり、かつての常識では考えられないほど長い時間が取られることも多く、本田が再三ツッコんだ「７分！」の言葉が流行語にもなった。

本田はＮＨＫ（地上波）で中継する今大会の日本戦全試合で解説を担当する。１５日のグループＦ第１節・オランダ戦と、２６日の同第３節・スウェーデン戦（いずれも日本時間、会場は米ダラス）に登場することは決まっており、日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も、日本戦を解説する。