全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今回は私が5月に食べたラーメンの中で美味しかったラーメンベスト5をお届けします！ 殿堂入りのお店は除外させていただき、初めて訪れたお店に限らせていただきました。美味しいお店探しの参考にしていただければと思います。それでは発表します！

第5位：九州とんこつラーメン メロディー 大宮店（大宮）

上尾の「メロディー」が2022年に惜しまれつつ閉店したが、大宮に支店がある。

「九州とんこつ メロディー」麺のかたさ普通で注文。

17:00までのサービスで半高菜ライス、半ライス、替え玉いずれかが無料。半高菜ライスをチョイス。

女将さんが大きな寸胴でスープを炊いている。古い感じのお店だが、丼を温めるなど丁寧な仕事。

具はチャーシュー、きくらげ、ネギ。麺は細めストレート。

トロッと粘度のある厚みのある豚骨スープが旨い。ラーメンからは熟成臭はないが、豚骨の旨味は十分。ボディしっかりめの一杯。

麺、キクラゲ、ネギの食感のコントラストも楽しく、シンプルながらとても美味しい。

高菜をラーメンにのせずにご飯で食べるのもなかなか良い。

おつまみメニューも豊富で夜は飲めそうなので、また行ってみたい。

第4位：国際秘羊館（渋谷・神泉）

昨年オープンしたジンギスカン屋さんが今年2月から平日昼限定で博多豚骨ラーメンを提供。

「豚骨ラーメン」麺のかたさ普通で注文。替玉一玉無料。

具はほぐし肉、モヤシ、キクラゲ、青ネギ。麺は極細ストレート。

クサウマな仕上がりではないが、豚骨の旨味バッチリのシャバ豚骨でとても美味しい。

ジンギスカン屋の二毛作とは思えない本格派でびっくり。上にはコショウがバシがけしてある。

思わず無料の替玉をもらい、辛子高菜、紅生姜で楽しむ。結構量を入れても味が壊れないのはスープがしっかりしている証拠。

これは食べてほしい。

第3位：つけ麺 一滴（金町）

2023年6月オープン。「つけ麺 和」出身。

「つけ麺」注文。薬味でニンニク醤油か柚子胡椒が選べて、ニンニク醤油をチョイス。

具はチャーシュー2種類（鶏むね1枚・ロース1枚）、メンマ、ネギ。麺は極太角切りストレートのカネジン食品製。

スープは濃厚な豚骨魚介で、程よい甘さと節の立ち方がとても良いバランス。

みずみずしい麺との相性抜群で、ネギをちょいとのせて啜ると最高。濃厚豚骨魚介つけ麺の中でも頭ひとつ抜けたクオリティ。チャーシューもしっとりしていてとても美味しい。

そしてニンニク醤油の旨さのブースト具合が想像以上。一気に中毒性が高まり、こんな濃いスープの中でよく味が抜けてくるなと感心。なかなか食べたことのない味わいだ。

ギミックまでいくと一気にオリジナリティが出て、全体的にもいい構成。とてもよくできている一杯。

第2位：NOBU kitchenぬーどる（朝霞）

「カネキッチンヌードル」の金田店主が病から復活。ずっとずっと待っていた。

「極上醤油らぁめん」。

具はチャーシューたくさん（6〜7種類）、極太メンマ、皮ワンタン、芽ネギ。麺は中細ストレートの三河屋製麺製。

丹波黒鶏やホロホロ鳥のスープにブロイラーで厚みをプラス。その他にもいろいろな素材を積み上げて味を構築。上には鶏油。醤油ダレは5種類ほどの醤油を合わせている。

醤油の旨味はどっしりながら、実に複合的に素材の旨味がじわじわと押し寄せる。とんでもない旨さ。

お肉類は岩中豚を半頭買いをして、様々な部位をのせている。鶏と鴨ものっていてまさにご馳走。

温度の低下とともに旨味の表情を変えながら、肉の油や小麦の溶け出しで味わいがまろやかになっていく。

味の構成は「カネキッチン」時代と変わったものの、金田さん感溢れる涙の一杯。やはりラーメンはその人を写す鏡だ。

「澄みかけ塩らぁめん」は具はゆず皮のみで、スープは醤油と同じだが、塩ダレに貝やマッシュルームなどが入っていて、食べた感じの表情がだいぶ違う。

塩味に頼らず、ダシ感と油でここまでもっていくとは実にオトナな一杯。これも旨い。

第1位：豚骨ラーメン 開王（八王子）

今年3/1オープン。「輝道家」「ひら井」出身の田島開さんのお店。

「豚骨ラーメン」注文。店内いい熟成臭にライブ感のある厨房が最高。

具はチャーシュー、メンマ、青ネギ。麺は中ストレートの自家製麺。

素晴らしい熟成感の豚骨スープでいい濃度。ベテラン感すら漂うスープの完成度で目の覚める旨さ。

麺は博多に比べるとだいぶ太めだが、これがオリジナリティでいい感じ。燻製チャーシューも旨い。

新店としてというより、都内の豚骨ラーメンを見渡しても屈指の旨さ。これは凄い！

(執筆者: 井手隊長)