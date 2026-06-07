AKB48長友彩海（25）が7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAでファースト写真集（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。

AKB48の16期生で、デビュー10周年を迎えている人気メンバー。王道アイドルらしいキュートさや大人の表情を収めた一冊に仕上がった。

発売について「ファンの人から『写真集をいつ出すの』とずっと言われていましたが、私は普段、水着をやってこなかった。今回は10周年でファンへの恩返し。写真集のためなら何でもするぞという気持ちで、お話をいただいた時はうれしかったです」。

お気に入りは「全ページ全カット、そして全衣装と全ヘアメーク」と“全部”だと強調。「自分では1つに決められない」と笑顔を見せた。「ポイントは後ろ姿やバックショット。よくスタイルをほめてもらえるのでそれを見ることができるのがポイントです」。

撮影はインドネシアのバリ島で行った。「去年の10月末から4泊5日。思い出はたくさんありますが、ご飯がおいしくて、毎日モリモリいっぱい食べました。撮影中にこんなに食べるのは初めてと言われたくらい。それと現地の人がすごく優しかった」と振り返った。

タイトルはAKB48の総合プロデューサー秋元康氏が長友の魅力を表現して名付けた。「いくつか（候補を）いただいたのですが、『瞳』とか『目』に関するタイトルが多かった。その中でも『予定外の瞳』はおしゃれだと思いました。写真集ではいろんなことに挑戦をした姿を見ることができるので、どんな中身か気になるなっていうのを感じて決めました」。

メンバーや家族の反応については「たくさんのメンバーが見てくれました。先輩の福岡聖菜さんは発売前にオフショットを見ていて『いろんな写真集を見てきた中で一番かわいい』と言ってくれてそれがすごくうれしかった」。

自己採点は「今は180点」だという。「完成した時は100点満点だと思っていましたが、たくさんの方から『いいね』って言ってもらえるたびに自己採点がどんどん上がっていって今は180点。今日のお渡し会を終えたころには1万点になっているといいな」と笑顔で続けた。

また、グラビアの魅力については「アイドル活動は歌って踊ることが多い。でも（写真の）静止画ってその瞬間なので修正がきかないというか、そのままをお届けする感じ。すごい緊張をしましたけど、いろいろな自分を見てもらえて、笑顔だけじゃない姿も見られるのが写真集の見どころかなと思います」。

撮影のために特別なことはしていない。唯一やったことは「いつもより1万円高い小顔矯正に通いました」と明かした。

AKB48の68枚目のシングル曲「好きish」が8月19日に発売となる。「今回は選抜メンバーとして参加させていただくので、自分なりにできることをしたい。このタイミングで写真集を出しているのは私しかいないので、写真集がいろんな方の“AKBへの入り口”になったらいいなって思います。11年目もAKBらしく泥くさく、上を目指して頑張っていきたい」と意気込みを語った。そしてファンに「この写真集は私の宝物。みなさんの宝物のような存在になったらうれしい」と話した。