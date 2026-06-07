日本活動中に出会ったシングルマザーと結婚の韓国アイドル、早くも子作り再開に意欲

ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌの母親が、第3子を望む気持ちをあらわにした。

去る6月6日、韓国で放送されたKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、新婚旅行へと出かけたイ・ミヌ夫婦の姿が捉えられた。

【写真】イ・ミヌ、妻と日本活動時に出会っていた

イ・ミヌと在日コリアンの元シングルマザー、イ・アミさんが遅めの新婚旅行に旅立った。

これを見ていた女優イ・ヨウォンは、「私のときはヨーロッパのバックパック旅行が流行っていた。そのため、新婚旅行中、ずっと喧嘩をした。国ごとに、都市ごとに喧嘩した」と振り返った。

（写真＝KBS 2TV）1枚目：左からイ・アミさん、イ・ミヌ

3枚目：2025年12月に誕生した次女、4枚目：リアちゃん

長女のリアちゃんは、2人の新婚旅行に付いていきたいと伝えたが、イ・ミヌの母親は「新婚旅行は付いていくものではない。今回行ったら、弟を作ってくるかもしれない」と孫を止めた。

その後、台湾・澎湖に到着した2人。イ・ミヌはスタミナに良いというカキを猛烈に吸い込み、全員を驚かせた。

イ・ミヌは「澎湖でベイビーを作るか？」と冗談を言った。2人とも第3子を望んでいるという嬉しいニュースも伝えた。

なお、イ・ミヌには、妻の元夫との間に生まれた娘リアちゃん、そして2025年12月に自身とのとの間に誕生した次女がいる。

（記事提供＝OSEN）