元乃木坂46山崎怜奈、美背中ざっくり黒ノースリコーデに絶賛の声「透明感がすごい」「美しすぎてため息」
【モデルプレス＝2026/06/07】元乃木坂46でタレントの山崎怜奈が6月5日、自身のInstagramを更新。レーストップスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元乃木坂46「神々しい」美背中開放のノースリーブ姿
山崎は、自身がコラボレーションした洋服を使用したコーディネートを公開。「この前着ていたレーストップス、黒はこんな感じ。前後2wayなので、シェルボタンが付いている方を前にしても」と6月2日に投稿していた白トップスと色違いとなる黒のレーストップスを着用した姿を見せた。
タンクトップに黒のレーストップスを重ねたスタイリングで、美しい背中や二の腕のラインが際立つヘルシーな着こなしを披露。「肩の部分の細さ、素材の柔らかさ、レースの繊細さなど、店頭に並んだらぜひ実物を見てみてね。まもなく発売です」と呼びかけている。
この投稿には「背中が綺麗すぎる」「ヘルシーな肌見せが似合う」「黒レースめっちゃ可愛い」「夕日の中の姿が神々しい」「色白で透明感がすごい」「美しすぎてため息」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46「神々しい」美背中開放のノースリーブ姿
◆山崎怜奈、美背中輝くノースリコーデ披露
山崎は、自身がコラボレーションした洋服を使用したコーディネートを公開。「この前着ていたレーストップス、黒はこんな感じ。前後2wayなので、シェルボタンが付いている方を前にしても」と6月2日に投稿していた白トップスと色違いとなる黒のレーストップスを着用した姿を見せた。
◆山崎怜奈の投稿に反響
この投稿には「背中が綺麗すぎる」「ヘルシーな肌見せが似合う」「黒レースめっちゃ可愛い」「夕日の中の姿が神々しい」「色白で透明感がすごい」「美しすぎてため息」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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