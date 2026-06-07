気になるニュースや家族のモヤモヤ、日々の生活で感じたさまざまな思いや誰かに聞いてほしい出来事など、読者からの投稿を紹介するWEBオリジナル投稿欄「せきららカフェ」。今回ご紹介するのは、40代の方からの投稿です。実家に帰省した時母親に言われた言葉に、モヤモヤしているそうで――。

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帰省でモヤモヤ

私は都内に住む40歳のパート主婦です。同い年の夫と10歳の長女がいます。

私の実家に帰省した時、母に言われました。

『将来離婚なんかしてはダメ。そんな事したら男が悲惨な事になる。』と。

同じ地元に住む母の親戚に離婚後、子供部屋おじさんになった人がいるというのです。

その人は、元妻に家を追い出される形で実家に戻り、残りの住宅ローンとまだ未成年の子への養育費も払っているため、実家にろくにお金を入れる事ができません。

その上、実家から職場が遠くなったため、高齢の母親が朝早くに起こし、弁当も用意。仕事から帰った後の食事の用意など、負担が増えたと。

母親が高齢になっても息子の世話が終わらない。こんな事になったのは、全て元妻のせいだと言うのです。

家事や身の回りの事ができない元夫を実家に追い返せば、高齢の母親が世話をする事になると分かっていたのに、離婚をしたからだと。

この話を聞いて、身の回りの事や弁当作りも本人がやれば良いのにと思いました。

妻に何でも丸投げ状態だったから、離婚されたのではないでしょうか。