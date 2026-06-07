「思ったより蹴れるな（笑）」中村俊輔コーチ効果？日本代表に新たな武器が誕生か「一番上手い人から…」
北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表は現地６月５日、４日目のトレーニングを実施した。
全体トレーニングの後、中村俊輔コーチの下で、伊東純也、久保建英、菅原由勢、田中碧、鎌田大地が直接FKの練習をしていた。
その後の取材で伊東は、「今日は俊さんに呼ばれて、映像を撮って、呼ばれた人だけやっていたという感じだった」と説明した。
「サイド（からのFK）とかコーナー（キック）はよく蹴ることがあるんですけど、直接（FK）はあまり蹴ったことはなかったんで、思ったより蹴れるなと（笑）」
言わずもがな中村コーチは現役時代、世界に誇るFKのスペシャリストとして知られた。何かアドバイスはあったのか。
「タケ（久保）が俊さんからアドバイスを受けてて。今日は俊さん、笛を吹いてるだけだったんですけど、あとから映像とかでフィードバックとかあるかなと思います。やっぱり一番フリーキックが上手い人から教われるのは大きい」
これまで森保ジャパンには、FKのスペシャリストはいなかった。名手の指導により、新たな武器が生まれるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
全体トレーニングの後、中村俊輔コーチの下で、伊東純也、久保建英、菅原由勢、田中碧、鎌田大地が直接FKの練習をしていた。
その後の取材で伊東は、「今日は俊さんに呼ばれて、映像を撮って、呼ばれた人だけやっていたという感じだった」と説明した。
言わずもがな中村コーチは現役時代、世界に誇るFKのスペシャリストとして知られた。何かアドバイスはあったのか。
「タケ（久保）が俊さんからアドバイスを受けてて。今日は俊さん、笛を吹いてるだけだったんですけど、あとから映像とかでフィードバックとかあるかなと思います。やっぱり一番フリーキックが上手い人から教われるのは大きい」
これまで森保ジャパンには、FKのスペシャリストはいなかった。名手の指導により、新たな武器が生まれるかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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