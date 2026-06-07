市川由紀乃「家宝にします!!!」 母＆黒柳徹子との“貴重な3ショット”公開、心温まるエピソードも
演歌歌手の市川由紀乃（50）が3日、自身のブログを更新。テレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）出演時のオフショットを公開し、母親と俳優でタレントの黒柳徹子との“貴重な3ショット”を披露した。
【写真】「感激で胸がいっぱい」家宝にする！市川由紀乃＆母＆黒柳徹子との“貴重な3ショット”
市川は「『徹子の部屋』皆さま、ご覧いただけましたか？」と切り出し、「今回の収録も番組スタッフの皆さまが、お母さまも是非スタジオに！とお声をかけてくださり、母に見守られながらの収録でした」と報告。「今回も黒柳さん、スタッフの皆さまのお蔭でまたひとつ親孝行をさせていただきました」と感謝をつづっている。
収録後には母親も交えて黒柳との3ショットを撮影し、「家宝にします!!!」と喜びをあらわにした。さらに、黒柳が母親の靴を見て「キラキラで可愛い」と声をかけられたほか、「あなたは、島倉千代子さんにそっくりね」と言葉を贈られたことも明かし、「感激で胸がいっぱいになりました」と振り返っている。
また、「スタジオでは、夢なのか現実なのか…不思議な感覚に包まれて、時々頭のなかが真っ白になってしまいましたが、とっても幸せな一日でした」と心境を吐露。「またいつの日か、黒柳さんにお目に掛かれますようにこれからも頑張ってまいります」と思いを記していた。
この投稿にファンからは、「家宝にしますよね」「徹子さん、番組スタッフの方々の配慮、本当に嬉しいですね」「お母様もスタジオにご一緒できて親孝行ができましたね」「由紀乃ちゃんが元気で長く歌い続いて行くのが一番の親孝行だと思いますよ」といった声が寄せられ、心温まるエピソードに反響が集まっている。
市川は、2024年6月に、所属事務所を通じて「卵巣腫瘍の疑い との診断を受けました。緊急の治療を要するという医師の判断もあり、当面の間活動を休止し治療に専念することとなりましたことをここにご報告申し上げます」と伝え、同年12月に抗がん剤治療が終了したことを報告していた。
【写真】「感激で胸がいっぱい」家宝にする！市川由紀乃＆母＆黒柳徹子との“貴重な3ショット”
市川は「『徹子の部屋』皆さま、ご覧いただけましたか？」と切り出し、「今回の収録も番組スタッフの皆さまが、お母さまも是非スタジオに！とお声をかけてくださり、母に見守られながらの収録でした」と報告。「今回も黒柳さん、スタッフの皆さまのお蔭でまたひとつ親孝行をさせていただきました」と感謝をつづっている。
また、「スタジオでは、夢なのか現実なのか…不思議な感覚に包まれて、時々頭のなかが真っ白になってしまいましたが、とっても幸せな一日でした」と心境を吐露。「またいつの日か、黒柳さんにお目に掛かれますようにこれからも頑張ってまいります」と思いを記していた。
この投稿にファンからは、「家宝にしますよね」「徹子さん、番組スタッフの方々の配慮、本当に嬉しいですね」「お母様もスタジオにご一緒できて親孝行ができましたね」「由紀乃ちゃんが元気で長く歌い続いて行くのが一番の親孝行だと思いますよ」といった声が寄せられ、心温まるエピソードに反響が集まっている。
市川は、2024年6月に、所属事務所を通じて「卵巣腫瘍の疑い との診断を受けました。緊急の治療を要するという医師の判断もあり、当面の間活動を休止し治療に専念することとなりましたことをここにご報告申し上げます」と伝え、同年12月に抗がん剤治療が終了したことを報告していた。