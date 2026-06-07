【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 2−0（2試合合計2−5）ヴィッセル神戸（6月6日／メルカリスタジアム）

【映像】至近距離ヘッドを超反応セーブ！

ヴィッセル神戸GK権田修一が圧巻のセーブを披露した。至近距離から放たれた強烈なヘディングシュートを阻止すると、解説の林陵平氏も「権田ハンパない！」と大興奮だった。

神戸は6月6日、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンドの1、2位決定戦第2戦で鹿島アントラーズと対戦。2試合合計5−2で勝利し、同リーグの優勝を決めた。

この大一番でMVP級の活躍を見せたのが守護神の権田だ。開始3分、鹿島FWレオ・セアラの決定的なシュートを指先で弾き出すと、12分にもビッグセーブでチームのピンチを救った。

左サイドでボールを受けた鹿島MF師岡柊生が逆サイドのDF濃野公人へ展開。濃野はトラップから素早くボックス内へクロスを送り、これに後方から飛び込んだレオ・セアラが高い打点のヘディングで合わせた。強烈なシュートはゴール右隅へ向かった。

ゴールが決まってもおかしくない場面だったが、権田が驚異的な反応を見せる。右へ飛びながら両手を伸ばし、ゴールライン際でシュートをストップ。失点を防ぐスーパーセーブとなった。

これには解説を務めた林氏も「権田ハンパない！」と絶叫。元日本代表GKの圧巻のプレーに大きな賛辞を送った。

このセーブはSNSでも話題に。ファンからは「意味わからんセーブしすぎ」「権田が凄すぎた」「早川被害者の会ってこんな気持ちだったんだな」「理不尽すぎるわ」といった声が上がり、その圧倒的なショットストップ能力に驚きの反応が相次いだ。

権田はこの試合で7本の枠内シュートをストップ。そのうち3本は失点していても不思議ではない決定機だった。2試合合計5−2という結果を踏まえても、神戸の優勝を支えた立役者の一人だったことは間違いない。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）