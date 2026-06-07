スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が６日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！サタぶしゃ！」（土曜・後９時）に出演。尊敬する監督として、仰木彬さんと星野仙一さんの名を挙げた。

番組内で理想の上司像についての話題となった。金村氏は「僕も（現役生活を）１８年しかしてないけど、９人の監督の下で野球したからな。（尊敬できるのは）２人やね。仰木さんと星野さん。この２人ぐらいしかいないなあ」と振り返った。

１９８１年ドラフト１位で入団した近鉄に、９４年まで在籍。うち仰木さんは８８〜９２年に指揮を執った。その仰木さんについて、近鉄を「勝てるチーム」に変革してくれたと感謝した。

「やってる時、ベテランとかは陰でぼろくそ言うてるよ。外された人間は。ただ１３０通りの打線とか、今ならしょっちゅうあるけど、当時はよう揶揄（やゆ）されたんや。“３本ヒット打っても次の日補欠”とか。でもチームのことを考えて、勝てるチームに育て上げたから、黙らなしょうがないわけよ。データも（示して）『オマエ打たれへんやないか』と」

仰木氏はグラウンド外のやんちゃぶりでも尊敬に値できたという。男性の水着の話題になった際にも、近鉄時代の思い出話に花を咲かせた。

「僕らサイパン（キャンプ）行った時、ゴリゴリのビキニはいてアピールガンガンしてたで。練習終わった後、プールに観光客がキャッキャ言うて入ってるところに、ネックレスとビキニで金村＆栗橋茂が入っていくわけやんか。（反応は）『キャー！』と違うやん。ちらちら見てるところを俺が（栗橋氏の）手下やから、バドワイザー冷やして『一杯どう？』言うて。で、船着き場でカセットテープやん当時。石原裕次郎さんを流すわけよ。栗橋さんが好きやから。ジャックナイフ（「錆びたナイフ」）とかもう色々。みんなポカーンとしてるわけやんか。（周囲から）浮いてるわな。そこに監督も登場や。仰木さん。監督は『カネ、もっとビール買うてこい』言うて。もう“男焼き”言うて夕日の沈むところでみな、短パンビキニのゴリゴリので、夕日で体焼いて…」

金村氏は近鉄時代（８２〜９４年）に関口清治さん、岡本伊三美さん、仰木さん、鈴木啓示氏、中日時代（９５、９６年）に高木守道さん、星野さん、西武時代（９７〜９９年）に東尾修氏の７監督のもとでプレーしている（中日時代の９５年は高木監督の休養後、徳武定祐さんと島野育夫さんが監督代行として指揮しているので、両者を含むと９監督になる）。