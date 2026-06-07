◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日２０時５分発走、大井競馬場・ダート２０００メートル）＝枠順確定

１着賞金は地方競馬で最高額の１億円。３歳ダート３冠の２冠目に出走する３歳牡馬１６頭の枠順が６月７日、確定した。

ＪＲＡ勢では、羽田盃で３馬身差をつけて逃げ切り、２冠目を目指すフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は６枠１２番に決定した。戸崎圭太騎手は勝てばＪＲＡ移籍前に２００７年アンパサンド、０８年ドリームスカイ、１０年マカニビスティー、１１年クラーベセクレタで制しており、勝てば１５年ぶり５勝目となる。

羽田盃では１番人気で２着のロックターミガン（牡３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シスキン）は２枠４番。ユニコーンＳの覇者のシルバーレシオ（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠１０番。雲取賞を制しているリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタサンブラック）は３枠５番になった。

地方勢では羽田盃で３着のロウリュ（牡３歳、大井・森下淳平厩舎、父ミスターメロディ）は３枠６番。前走のダイヤモンドＣまで４連勝のフォースメン（牡３歳、岩手・菅原勲厩舎、父サンダースノー）は６枠１１番。５連勝で兵庫優駿を制したゴッドフェンサー（牡３歳、兵庫・盛本信春厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠９番になった。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、斤量、騎手の順）

（１）サンラザール 大井 ５７ 矢野 貴之

（２）モコパンチ 船橋 ５７ 秋元 耕成

（３）シーテープ 大井 ５７ 本田 正重

（４）ロックターミガン 栗東 ５７ 西村 淳也

（５）リアライズグリント 栗東 ５７ 坂井 瑠星

（６）ロウリュ 大井 ５７ 吉原 寛人

（７）エンドレスソロウ 大井 ５７ 石川 倭

（８）ミルトイブニング 兵庫 ５７ 広瀬 航

（９）ゴッドフェンサー 兵庫 ５７ 吉村 智洋

（１０）シルバーレシオ 栗東 ５７ 岩田 望来

（１１）フォースメン 岩手 ５７ 笹川 翼

（１２）フィンガー 美浦 ５７ 戸崎 圭太

（１３）コンヨバンコク 船橋 ５７ 岡村 健司

（１４）ロードルーチェ 大井 ５７ 藤本 現暉

（１５）モエレサワンミヤギ 船橋 ５７ 本橋 孝太

（１６）デンテブリランテ 大井 ５７ 藤田 凌

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。全て牡３歳。