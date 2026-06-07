有名女優「のんびり朝ご飯」トースト・ヨーグルトなどの食卓公開「定番で親近感わく」「焼き加減が絶妙」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の秋野暢子が6月6日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「一工夫でさらに美味しそうに」定番のトースト朝食
秋野は「のんびり朝ご飯です。トースト、いい感じで焼けてますね」とコメントし、縦横に切れ目の入ったこんがりと焼けたトーストにブルーベリーときなこを添えたヨーグルト、コーヒーや栄養ドリンクなどが並ぶ朝食の食卓を公開。「この週末は、のんびり〜 だけど…絵の製作はやりますよ。そろそろ、仕上げないとね。今描いてる作品は既に4週間かかってます。頑張る！！」と週末の予定をつづっている。
この投稿に、ファンからは「トーストに切れ目を入れる一工夫でさらに美味しそうに見える」「焼き加減が絶妙」「健康的」「美味しそう」「定番で親近感わく」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「一工夫でさらに美味しそうに」定番のトースト朝食
◆秋野暢子、朝食公開
秋野は「のんびり朝ご飯です。トースト、いい感じで焼けてますね」とコメントし、縦横に切れ目の入ったこんがりと焼けたトーストにブルーベリーときなこを添えたヨーグルト、コーヒーや栄養ドリンクなどが並ぶ朝食の食卓を公開。「この週末は、のんびり〜 だけど…絵の製作はやりますよ。そろそろ、仕上げないとね。今描いてる作品は既に4週間かかってます。頑張る！！」と週末の予定をつづっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「トーストに切れ目を入れる一工夫でさらに美味しそうに見える」「焼き加減が絶妙」「健康的」「美味しそう」「定番で親近感わく」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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