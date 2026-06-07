俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でエッセイストの内田也哉子さん（50）の証言による赤面エピソードを明かされる場面があった。

番組は也哉子さんへアンケート取材を行ったとし、アシスタントMCの同局・宇賀神メグアナウンサーが内容を紹介。

也哉子さんが本木の普段の様子について「普段から、家でもきちんとしたたたずまいの夫ですが、旅先で入ったお店のガラスに勢いよく正面衝突した時には、かわいそうですが、つい家族みんなで涙が出るほど大笑いをしてしまいました」と回答したと伝えた。

これに本木は照れて顔を覆ったのち、「違うの。これいつかのバリ島で、中庭のスクエアみたいなところがあって。そこに日本人の方も多くて気づかれちゃったんです」と回顧。

「ウインドウショッピングをしてるっていう雰囲気を装って顔を隠そうと思って。ここ（振り向いた先に）ガラスがあることを忘れてしまって、ガン！って当たって。“ドハハ！”みたいな」と苦笑した。

観光客も「めっちゃ笑ってました」とぶっちゃけ、「だからしばらくそのネタで、あの家族たちも持ったと思います」と話して笑わせた。

本木は1995年に女優の故・樹木希林さん、故・内田裕也さんの娘で、エッセイストの内田也哉子さんと結婚。2男1女の3人の子をもうけ、長男・UTAはモデル、長女の伽羅は女優として活動している。