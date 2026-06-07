元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。泊まってみて良かったという街を明かした。

5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大阪で大千秋楽を迎えた松岡。「いつものことですが、他のキャストの方々は劇場近くのホテルにお泊りだったんですけど、自分はサウナがあったほうが楽だってことで、またサウナのあるビジネスホテルに私だけ泊まるっていう」と共演者とは別のホテルに宿泊したという。

その場所は「今まで泊まったことない、繁華街のとこにあるビジネスホテルだった」そうで、「そこが繁華街だからちょっとガチャガチャするんじゃないかなって心配してたんですが、いや、良かった」と意外にも気に入ったと明かした。

「何が良かったかって、下はコンビニで、2軒隣下は薬屋さんで、裏はもう飲み屋街なのね」と松岡。「舞台中だから別にあまり飲み屋街で飲むってことはないんですが、小腹が空いた時とか、もう何でもあるのよ。朝までご飯食えるの。これは食べる食べないに関わらずね、とっても安心感があるんですよ。もちろんコンビニあるだけでも安心感あるんですけど。でね、歩いて3分ぐらいのところにスーパーもあるの。繁華街なのに」とした。

その上で「もうはっきり言います、道頓堀ですよ」とキッパリ。「“え、そんなところ泊まるの？”って、びっくりするじゃん。新宿歌舞伎町に泊まるみたいなもんじゃん、こっちで言ったら」と驚いたとしつつも「でもいい居酒屋もいっぱいあるし、立ち飲み屋もいっぱいある。そっちの方も行ってきましたよ」と話した。