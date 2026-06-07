◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第3日（2026年6月6日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

13位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が68と伸ばし、通算4アンダーで5位に浮上した。首位とは2打差で最終日を迎える。

22位で出た山下美夢有（24＝花王）は69で回り、1アンダーで5打差の16位に上がった。

3位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は74と落とし、9位から73で回った神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）、22位から70で回った桑木志帆（23＝大和ハウス工業）とともにイーブンパーの18位となった。

72で回った佐久間朱莉（23＝大東建託）は2オーバーで25位。同じく72の古江彩佳（26＝富士通）は3オーバーで34位。岩井明愛（23＝Honda）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は4オーバーの40位。小祝さくら（28＝ニトリ）と吉田優利（26＝エプソン）は6オーバーの53位。西郷真央（24＝島津製作所）は7オーバーの60位だった。

世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）、金世ヨン（33＝韓国）が6アンダーで首位に並び、田仁智（31＝韓国）とジェニファー・カップチョ（29＝米国）が5アンダーで1打差の3位につけた。