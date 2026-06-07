芳根京子、“ウエストチラ見せ”爽やか初夏コーデ披露に反響「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい」

芳根京子、“ウエストチラ見せ”爽やか初夏コーデ披露に反響「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい」