芳根京子、“ウエストチラ見せ”爽やか初夏コーデ披露に反響「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい」
俳優の芳根京子（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルのぞくオフショットを披露した。
【写真】「うーん、好き！」お腹“チラ見せ”の爽やか初夏コーデを披露した芳根京子
芳根は「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日。さぁ6月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづり、ウエストを“チラ見せ”したボーダーのトップスにグレーのジャケットを羽織り、緑豊かな公園のような場所を歩く“爽やかショット”を複数枚アップ。
この投稿にファンからは「爽やかな風景がよくお似合いですね〜」「めちゃくちゃ可愛い」「瞳クリクリキラキラ」「振り向いたお顔もキュートですね」「『きょんちゃんとビクニック』ってタイトルが付きそう」「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい!!」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「うーん、好き！」お腹“チラ見せ”の爽やか初夏コーデを披露した芳根京子
芳根は「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日。さぁ6月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづり、ウエストを“チラ見せ”したボーダーのトップスにグレーのジャケットを羽織り、緑豊かな公園のような場所を歩く“爽やかショット”を複数枚アップ。
この投稿にファンからは「爽やかな風景がよくお似合いですね〜」「めちゃくちゃ可愛い」「瞳クリクリキラキラ」「振り向いたお顔もキュートですね」「『きょんちゃんとビクニック』ってタイトルが付きそう」「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい!!」など、多くの反響が寄せられている。