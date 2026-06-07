芳根京子 　撮影：山崎美蔓（※崎=たつさき）（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の芳根京子（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルのぞくオフショットを披露した。

【写真】「うーん、好き！」お腹“チラ見せ”の爽やか初夏コーデを披露した芳根京子

　芳根は「お稽古前にひょいっと太陽の光を浴びに行けた日。さぁ6月だ。初日までちょうど1週間。最後の大詰め頑張ろう」とつづり、ウエストを“チラ見せ”したボーダーのトップスにグレーのジャケットを羽織り、緑豊かな公園のような場所を歩く“爽やかショット”を複数枚アップ。

　この投稿にファンからは「爽やかな風景がよくお似合いですね〜」「めちゃくちゃ可愛い」「瞳クリクリキラキラ」「振り向いたお顔もキュートですね」「『きょんちゃんとビクニック』ってタイトルが付きそう」「うーん、好き！」「笑顔可愛くてスタイルかっこいい!!」など、多くの反響が寄せられている。