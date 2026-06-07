北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」初の全国流通盤「青春の種」発売を記念したソロインタビュー3部作。亀子にかの第2部では、センターポジションを任される彼女の輪郭に迫る。（推し面取材班）

今年3月末に新メンバーを迎え、現在の7人体制へと移行して約2カ月。新体制の強みを問うと、確信に満ちた声が響いた。

「『個性の強さ』ですね。7人いるとグループとしては多い方だと思うんですが、全体的にちょっと内向的な子が多いんです。でも、そこを掘り下げていくと強烈な個性を持っている子が多くて、それが面白いなと」

華やかな舞台の裏側で、互いの距離感を測りかねていたであろう張り詰めた楽屋の風景が透けて見える。どこか朴訥（ぼくとつ）で人見知りな原石たち。

だからこそ、ひとたび心の扉が開いたときにステージ上で放たれる熱量は誰よりも濃く、白いキャンバスの中で深く混じり合う。

亀子は2024年秋に追加メンバーとして加入。今年3月には、グループの中心的な役割を担っていた白瀬ななこさんが卒業し、星野ひまりを迎えての新体制が発足した。

「新体制になってからグループ内のポジションが変わりました。以前は『先輩方についていけるように』と頑張っていましたが、今は立ち位置で真ん中に立たせていただいたり、最後の言葉の締めを任せていただいたりするようになりました」

先頭を走る背中を必死に追っていただけのポジションから一転、グループの顔として矢面に立つ日々が始まった。

「そういうまとめるような役割が本当に苦手で、『どうしよう』と悩むこともありますが、メンバーが支えてくれて結束力も深まっているのを感じています」

それは、自分自身が一番よく分かっている。力強く引っ張るリーダーシップなど持ち合わせていない。マイクを握る手のひらには、いつでも逃げ出したくなるほどの冷たい汗がにじんでいる。

ならば、亀子の持つ引力の正体は何か。自身の担当ポジションを尋ねると、ふわりと室内の空気が緩んだ。

「『ツボが浅い担当』です（笑）。メンバーの些細な掛け合いや、特典会でお客さんがかけてくれる言葉が面白くて、よく笑っているので。話すよりも、聞く方が好きなんです」

これこそが、不器用な集団をつなぎとめる接着剤なのだ。無理に大声を張り上げて鼓舞するのではなく、ただ輪の中心で誰よりも優しく笑う。

少しでも面白いことがあると、肩を揺らして笑い声を上げ、時にはコロコロと笑い転げる。メンバーが発した不器用な言葉の破片を、その極端に浅いツボで受け止め、全肯定の笑い声に変換していくのだ。

聞き手に徹するその穏やかな受容こそが、内にこもりがちなメンバーたちにとって、どれほど深い安心感をもたらしていることか。

ひそかに狙っているポジションについて問うと、弾むような答えが返ってきた。

「自分とかけ離れていてもいいなら『大喜利担当』です！ メンバーの三浦あいちゃんが結構そういうのに強くて面白いんですが、いざ自分が『考えて』と言われても全く思いつかなくて。単独ライブの企画コーナーでお題を振られた時も本当に難しかったので、かけ離れすぎているからこそ逆に憧れますね」

自らに欠けている才覚を素直に称賛し、無邪気な憧れを口にする。そこには純粋に、隣に立つ仲間の輝きを愛おしむ温度だけが存在している。

慣れない「1人語り」。亀子が優しい微笑みを浮かべて言う。

「今日のインタビュー、頑張ってしゃべりました（笑）」

全国へとオールを漕ぎだした「限りなく白く」の新たな航海。亀子の飾り気のない笑顔が真ん中にある限り、荒波の先に待つ景色は、決して暗くはない。