11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は6日、メキシコ1部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。全体練習後には中村俊輔コーチが“直接FK塾”を開校。指名された久保建英、伊東純也、鎌田大地、菅原由勢、田中碧の5選手が中村コーチの見つめる前でキックを披露した。

直接FKによる得点はW杯では2010年W杯南アフリカ大会1次リーグ第3戦デンマーク戦の本田圭佑＆遠藤保仁の共演を最後にない。森保ジャパンでは18、19年に原口元気、22年に相馬勇紀が記録しているが、22年W杯カタール大会後の第2次政権では1度も決めていない。

現役時代に左足から繰り出される直接FKでゴールを量産した中村コーチからエッセンスが注入されれば、今の日本に足りない“飛び道具”を手にできる可能性がある。

久保は「アドバイスはこれからですね。今日は映像を撮ってもらったんで何かしらのアドバイスはもらえるんじゃないかなと思います」と説明。伊東は「今日は俊さんが笛を吹いていただけでしたけど、映像とかでフィードバックとかあると思う。1番FKがうまい人から教われるのは大きい」と期待した。