◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5月29日（同30日）フィリーズ戦以来、出場7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。本塁打球をキャッチしたのは左中間席で観戦した、カリフォルニア州在住で油圧機械の整備士のアントニオ・フローレスさん（43）は興奮冷めやらなかった。

大谷が初回にして、相手にダメを押した。7―1の1死二塁、エンゼルス2番手の左腕・スーターの投じたシンカーを強振。低いライナー性の打球は驚異的な伸びを見せ、左中間スタンドへと飛び込んだ。打球速度110.4マイル（約177.6キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、角度23度の完璧な打球。打った瞬間、スタンドインを確信。笑顔でダイヤモンドを一周した。

フローレスさんは「みんなで飛びついて取り合いになりました。誰の手が最後に乗っていたのか分からないですけど、結果的に僕の手がボールをつかんでいたので、僕のものになりました」と振り返り「どこの球場でもホームランボールを取ったことはありません。ファウルボールも取ったことがないし、外野手が投げ入れたボールをもらったこともないです。人生で初めて手にしたボールなんですよ。だから今すごく興奮しています。本当に…。心臓がずっとバクバクしています。だって大谷のボールですからね」と早口でまくし立てた。

ドジャースファンで年3回程度、観戦に訪れるフローレスさん。「少し早い父の日のプレゼントみたいなものです。それに息子の13歳の誕生日でもあります」と満面の笑顔を見せた。

自宅の暖炉の棚に飾るといい「家族みんなに伝えたいです。お母さん、お父さん、ラルフ、ロバート、妻のアナスタシア、息子のキャッシュ、娘のアラナへ。“パパがボールを取ったぞ！”」と興奮冷めやらない表情で胸を張った。