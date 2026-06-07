元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が７日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」に出演。父の長嶋茂雄さんの超高額の盆栽を壊した過去を明かして、かまいたちの２人を驚かせた。

この日は「日本伝統文化のゲンバ」をテーマに、濱家隆一、山内健司とともに都内の盆栽店を訪れた。一茂は「うちの親父がよく盆栽買ってて。結構、高い盆栽買ってましたよ」と回想。「キャッチボールやってて、１個か２個割っちゃたけどね」と誤って盆栽をダメにした過去を明かし、濱家は「そんな…まさにサザエさんみたいなことあるんですか？」と驚いた。

樹齢２５０年の盆栽の７００万円という値段にかまいたちの２人は目を丸くしたが、一茂は「オレ別に驚かない。オレが壊した盆栽１０００万円だもん」と平然と明かした。「エーッ！」とまたもビックリのかまいたち。山内が「怒らなかったんですか？」と聞くと、「怒らない。俺怒られたことない」とあっけらかんと答えた。濱家は「１０００万の盆栽割って怒られてないんですか？」と信じられない表情だった。