プロボクシングのＩＢＦ世界フライ王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が、挑戦者の同級３位レネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝を３―０の判定で下し２度目の防衛に成功して一夜明けた７日、愛知・常滑市内で会見。同興行でＩＢＦ世界スーパーフライ級新王者となったアンドリュー・モロニー（３５）＝オーストラリア＝との対戦に「いつでもやりたい」と語り、世界３階級制覇への意欲を示した。

Ｖ２戦はジャッジの採点こそ６〜１０ポイント差がつく圧勝だったが、初回に２度のダウンを奪いながら仕留め切れなかった。「いつも試合が終わったら筋肉痛でバキバキになる。今もバキバキです」という矢吹は「１ラウンド目にダウンを取るのは予想していなかった。そこから当てれば倒れるとリキんで、ズルズルいってしまった。（カリストに）後ろ重心にされて、ジャブを打てばすぐにカウンターが飛んでくる。ジャブをしっかり打ち込めなかった」と振り返った。

試合後は「コンビニでラーメンを食べた。シーフードヌードル。おいしかったですよ。ホテルでも寝られなかったんで、ゴロゴロして今を迎えています」と一睡もできなかったという。

今後は他団体王者との統一戦や、１階級上のスーパーフライ級に転向し世界３階級制覇を目指す意向だ。「自分は燃えるような相手とやりたい。統一戦にしろ、上の階級にしろ、チャンピオンという肩書があれば誰でもいい」。６日の試合後、ＩＢＦ世界スーパーフライ級新王者に輝いたモロニーが矢吹の控室を訪れ、握手を交わした。矢吹は「モロニー選手が戦いたいというなら、全然いつでもやりたいです」と明言。モロニーについて「きのうの試合はちゃんと見ていないので分からないが、中谷（潤人）選手と１２ラウンド戦ったという印象しかない。テクニックのあるボクサーかなという感じですね」と話した。一方、現王座の防衛を続ける場合はＩＢＦ１位ミエル・ファハルド（２６）＝フィリピン＝が有力候補となるが「知らないし、（試合映像を）見たこともない」と興味を示さなかった。

スーパーフライ級への転向については「全体的な筋力アップが必要。今まで筋トレやフィジカル（練習）はやっていなかったが、スーパーフライとなると、モロニーと（ウィリバルド）ガルシアの当日計量を見たが５６キロあった。その体重に合わせていかなければならない。上げていくなら、体をちょっと作らなければ」と語り、「自分が１０（の力）で打つパンチが、向こうは５ぐらいでずっと打てる。こっちはエネルギーを使う分、向こうはエネルギーがなくても同じぐらいのパンチが打てる。それぐらい階級の違いはある」と続けた。

次戦は「１０、１１、１２月」を見据えている。「今回は内容もあまり良くなく、ＫＯを逃してしまって微妙な感じだった。次チャンピオンと戦えるなら、モチベーションを上げて、いい結果で終われるように頑張りたい」と力強く語った。

◆矢吹 正道（やぶき・まさみち）１９９２年７月９日、三重・鈴鹿市生まれ。３３歳。中学３年から本格的にボクシングを始め、四日市四郷高時代にインターハイ出場。１６年３月、薬師寺ジムからプロデビュー。緑ジム移籍後の２０年７月、日本ライトフライ級王座獲得。２１年９月、ＷＢＣ世界同級王座奪取。２２年３月、陥落。２４年１０月、ＩＢＦ世界同級王座奪取。今年３月、ＩＢＦ世界フライ級王座奪取。身長１６６センチ、右ボクサーファイター。本名は佐藤正道。リングネームはボクシング漫画「あしたのジョー」の矢吹丈から。妻と１男１女。弟はプロボクサーの力石政法（大橋）。