◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

最終組がハーフターンした。

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は前半の９ホールを１バーディー、１ボギーの３６。６番パー５で痛恨のボギーを先行させたが、７番パー３でバーディーを取り返した。通算７アンダーでスコアを伸ばせなかったが、首位タイをキープした。

日本ツアー４勝で現在は米女子ツアーに拠点を置く吉田優利（エプソン）を姉に持つ吉田鈴はプロ２年目で念願の初優勝を目指す。吉田鈴が勝てば、姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となる。

首位と３打差の２位からスタートした３６歳の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）は前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、吉田鈴に並んだ。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けている。

１９８８年のツアー制度施行後としては最長ブランク優勝記録は金田久美子の１１年１８９日（２０１１年４月２４日・フジサンケイレディス〜２０２２年１０月３０日・樋口久子・三菱電機レディス）。ツアー制度施行前としても、デビー・マッシーの１３年１日（１９７７年１１月３日・ＬＰＧＡ美津濃ジャパンクラシック〜１９９０年１１月４日・マツダジャパンクラシック）を超える。木戸は第２日終了後「最後の最後まで諦めずにプレーしたいです。（１４年ぶりの優勝は）達成してから味わいたい」と気持ちを込めて話していた。

１打差の３位に２０歳の倉林紅（こう、サーフビバレッジ）と１９歳の藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）のルーキー２人が続く。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だが、大会は盛り上がっている。

ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝を目指す３６歳の木戸、初優勝を狙う吉田、倉林、藤本が初夏の新潟で熱い戦いを繰り広げ、勝負はサンデーバックナイン（最終日の後半９ホール）に突入した。