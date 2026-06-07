北中米ワールドカップの決戦地メキシコのグアダラハラで初のトレーニングに臨むサッカー韓国代表チームの洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は「今後3日が重要で、戦術完成度を高めたい」と話した。

洪監督は6日、ベースキャンプ地チバス・ベルデ・バジェでのトレーニングを控え、「きのう（米国事前キャンプ地の）ソルトレイクシティから来てきょうが初めてのトレーニングだが、オープントレーニングの趣旨に合わせ現地の方たちと疎通しながら楽しい時間を過ごし、トレーニングを全体的に軽くやる考え」と話した。代表チームはこの日国際サッカー連盟（FIFA）主管で現地のファンを招いてオープントレーニングを行う。

洪監督は「7日から9日まで3日間のトレーニングが最も重要だ。ソルトレイクシティでの準備過程がどのような結果として出るかわからないが、良い過程を経て多くの準備ができたと考える。足りない点はトレーニング期間に終えられるようにしたい」と話した。

米国事前キャンプを経て100％中の何％が完成されたのかとの質問に洪監督は「トレーニングを18日から始め、24日から2次トレーニングをした。高地帯と時差適応をしてきた。パーセンテージで話すより出てきた長所と短所を残りの期間にもう少し完熟させることが重要だ。ソルトレイクシティとここの天気は違うが、3日間とても多くのことをするには時間が足りない。必要なポイントの完成度を高める時間を持つ計画」と話した。

大会が迫っているが代表チームは最後の評価試合でも守備と攻撃が変わり安定性を懸念する声も出ている。洪監督は「そのため3日間のトレーニングがとても重要だった。やろうとするモデルを理解しており、組み合わせ的な側面を合わせて集中的にトレーニングする計画」と話した。

6月に雨季に入ったグアダラハラは、昼は暑いが突然夕立が降る。洪監督は「毎日午後に雨の予報があり、きのうの夕方も雨が降った。選手らとトレーニング時間を話し合って決めるつもりだ。あすからは午前中にトレーニングし午後に治療するなど、そうした部分を余裕を持ってやる計画」とした。

第1戦の相手のチェコは最近グアテマラとの評価試合で長身の選手を前面に出し高空サッカーを広げ3−1で勝った。ただ足が遅い守備陣の後のスペースが弱点として露出した。洪監督は「チェコは特徴があり、韓国がフィジカル的な側面もそうで対応するのが容易でないチーム」としながらも、「以前の試合よりグアテマラ戦が（競技力が）良く、私たちも準備をしっかりしなければならない。チェコの長所であるセットプレー、クロスにもう少し気を遣わなくてはならず、身長の違いが生じるのを克服しなければならない」とした。