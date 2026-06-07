中島健人がハマり役だった「出演作」ランキング！ 『彼女はキレイだった』を1票差で抑えた1位は？
中島健人さんは、華やかな存在感や自然な演技で、多くの作品で存在感を示してきました。作品の世界観に溶け込みながら、ハマり役として記憶に残るキャラクターも少なくありません。
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ドラマ『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系／2021年）です。本作は最高視聴率19.7％を記録した韓国の大ヒットドラマのリメイク版。初共演となる小芝風花さんとダブル主演を務めています。
中島さんは最恐毒舌といわれるイケメンエリート・長谷部宗介を好演。イラッとさせつつも、時折見せる優しさやデレで視聴者を魅了しました。また、ラブコメディーといえば注目なのが胸キュンシーン。交差点でのファーストキスや雨の中のハグなど、ドキドキするシーンが満載です。
回答者からは「ツンデレな役柄があっていたと思うから」（30代女性／千葉県）、「ハマってました。カッコよくてイケメンだったと思います」（30代女性／埼玉県）、「社長役として色んな表情を見せていて面白いですしかっこよかったからです」（20代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』（2016年）です。中島さん演じる黒崎晴人は、黒王子と恐れられる超ドS男。「俺に絶対服従しろ」という俺様全開のせりふや、片目だけしかめる表情など、ドSっぷりをいかんなく発揮してハマり役となりました。
劇中では、小松菜奈さん演じるヒロインに壁ドン、耳パク、顎クイするなど、萌えるシチュエーションのオンパレード。刺激的なシーンの連発に「エロキュン」というワードが生まれたほど。千葉雄大さん演じる優しき白王子との、三角関係にも注目です。
回答コメントでは「役柄が本当に本人とマッチしていた！！」（20代女性／愛知県）、「中島健人以外の黒崎くんを考えられない」（20代女性／神奈川県）、「クールでドSなキャラクターが中島健人の王子様的な雰囲気にぴったり合っていたからです」（60代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「中島健人出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「中島健人がハマり役だったと思う出演作」ランキングを紹介します！
2位：『彼女はキレイだった』（長谷部宗介）／60票
2位にランクインしたのは、ドラマ『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系／2021年）です。本作は最高視聴率19.7％を記録した韓国の大ヒットドラマのリメイク版。初共演となる小芝風花さんとダブル主演を務めています。
中島さんは最恐毒舌といわれるイケメンエリート・長谷部宗介を好演。イラッとさせつつも、時折見せる優しさやデレで視聴者を魅了しました。また、ラブコメディーといえば注目なのが胸キュンシーン。交差点でのファーストキスや雨の中のハグなど、ドキドキするシーンが満載です。
回答者からは「ツンデレな役柄があっていたと思うから」（30代女性／千葉県）、「ハマってました。カッコよくてイケメンだったと思います」（30代女性／埼玉県）、「社長役として色んな表情を見せていて面白いですしかっこよかったからです」（20代女性／宮城県）といったコメントが寄せられています。
1位：『黒崎くんの言いなりになんてならない』（黒崎晴人）／61票
1位にランクインしたのは、映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』（2016年）です。中島さん演じる黒崎晴人は、黒王子と恐れられる超ドS男。「俺に絶対服従しろ」という俺様全開のせりふや、片目だけしかめる表情など、ドSっぷりをいかんなく発揮してハマり役となりました。
劇中では、小松菜奈さん演じるヒロインに壁ドン、耳パク、顎クイするなど、萌えるシチュエーションのオンパレード。刺激的なシーンの連発に「エロキュン」というワードが生まれたほど。千葉雄大さん演じる優しき白王子との、三角関係にも注目です。
回答コメントでは「役柄が本当に本人とマッチしていた！！」（20代女性／愛知県）、「中島健人以外の黒崎くんを考えられない」（20代女性／神奈川県）、「クールでドSなキャラクターが中島健人の王子様的な雰囲気にぴったり合っていたからです」（60代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)