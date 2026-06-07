¡Ú ¥æ¡¼¥¸ ¡Û¡¡°¦¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¡Ö¹õ¡×¢ªàÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼á¤Ø°ì¿·¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÍ·µº²¦¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿§¡×¡¡Àä»¿¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬6·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¼Ö¤Î¥Ý¥ë¥·¥§992.2GT3¤Ë¥«¥é¡¼PPF¡Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤ò»Ü¹©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥æ¡¼¥¸ ¡Û¡¡°¦¼Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¡Ö¹õ¡×¢ªàÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼á¤Ø°ì¿·¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÍ·µº²¦¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿§¡×¡¡Àä»¿¤ÎÀ¼
¤â¤È¤â¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤òÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ø¤È°ì¿·¡£¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖGT3¤Ë¥«¥é¡¼¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥àÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤«¤éÂçÊÑ¿È¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤ÎËþÂ´¶¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¥Ü¥Ç¥£ÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Å½¤ë¤Ê¤é¥«¥é¡¼PPF¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥«¥é¡¼»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÍ·µº²¦¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÖÍ·µº²¦¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¡ÊÀÄ´ã¤ÎÇòÎ¶¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¿§¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡ª¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤â¸«¤¨¤ëåºÎï¤Ê¿§¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç·¿¤Î¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿GT3¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê³°´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤À¤±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼PPF¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤òÇí¤¬¤»¤Ð¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ï¡ÖË°¤¤¿¤éÇí¤¬¤»¤ë¤Î¤Ç¡ª¡×¤È¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öµû¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¿§¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¿§¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿§¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥æ¡¼¥¸¡Á¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤ë¤¼Ä¶ÌÜÎ©¤Ä¥è¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ç¤è¡ª¥Ö¥ë¡¼¥¢¥¤¥º¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥é¥´¥ó¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾¦Å¹³¹,
Ä¹Ìî,
²ð¸î,
¥À¥¤¥¹,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö