Hカップのグラビアアイドル天野ちよ（31）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「6／21(日)北海道札幌市で開催される、HOKKAIDO NORTH FIGHT 2026(ラウンドガール出演)まであと2週間。。。！」とつづり、札幌で開催されるボクシングイベントでラウンドガールを務めることを報告。淡い緑色のランジェリー姿でピースサインを送る自撮り動画をアップした。

また、別の投稿では「7／11(土)開催、1st写真集『ひとしずく』発売記念イベント予約開始しました みんな会いに来てくれると嬉しいです！」とし、バストがあふれ出しそうなオレンジ色バンドゥビキニ水着姿も動画公開した。

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃかわいー笑顔」「ドキドキするくらい素敵」「コレまたカワイイですネ」「スタイル抜群」「国宝級のボディ」「迫力バスト」「おっきい」「や、やばすぎ〜」「まさに完璧」などのコメントが寄せられている。

天野は福岡県出身。元アパレル店員。19年にレースクイーンデビュー。23年にはキックボクシングイベント「KNOCK OUT」のラウンドガール就任。24年11月発売の初DVD「ちよのこと」でグラビアデビュー。26年7月に1st写真集「アマテラス」を発売予定。趣味は料理、ゴルフ、トレーニング。特技はクレーンゲーム、動画編集。身長169センチ。スリーサイズはB92−W61−H85センチ。